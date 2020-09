An Khê hôm nay giỗ vua Quang Trung: Kế thừa và phát huy hào khí Tây Sơn

(GLO)- Hôm nay (15-9, nhằm ngày 28 tháng 7 Âm lịch), tại An Khê trường thuộc Khu di tích Tây Sơn Thượng đạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ giỗ Hoàng đế Quang Trung. Đây là hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao, sự nghiệp hiển hách của người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ, đồng thời khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương.

Những năm cuối thế kỷ XVIII, từ căn cứ ở vùng đất Tây Sơn Thượng đạo (nay thuộc các huyện: Kbang, Đak Pơ, Kông Chro và thị xã An Khê), 3 anh em nhà Tây Sơn đã phất cờ khởi nghĩa chống lại ách cai trị hà khắc của chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Bằng tài năng quân sự kiệt xuất, Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn đánh đổ chúa Nguyễn ở Đàng Trong, chúa Trịnh ở Đàng Ngoài; đánh tan 5 vạn quân Xiêm và 29 vạn quân xâm lược Mãn Thanh.

Sau khi dẹp thù trong, giặc ngoài, Hoàng đế Quang Trung tiến hành kiến thiết đất nước với nhiều cải cách. Tuy nhiên, khi đất nước thái bình, cường thịnh thì Vua Quang Trung đột ngột băng hà vào ngày 16-9-1792 (nhằm ngày 29 tháng 7 năm Nhâm Tý) ở tuổi 39, để lại bao hoài bão chưa kịp thực hiện.

Lễ giỗ vua Quang Trung được thực hiện theo nghi thức cổ truyền, trang nghiêm, thành kính. Ảnh: Ngọc Minh

Vào ngày 28 tháng 7 Âm lịch hàng năm, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thị xã An Khê lại tề tựu về An Khê trường cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của triều đại Tây Sơn, tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ, tri ân người anh hùng áo vải Quang Trung-Nguyễn Huệ. Ông Trần Ngọc Hỷ-thành viên Ban nghi lễ An Khê đình-cho hay: “Sau khi dâng hoa trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung, các đại biểu tập trung về điện thờ để tiến hành lễ giỗ Vua theo nghi thức cổ truyền”.

Kế thừa và phát huy hào khí Quang Trung, các thế hệ cán bộ, quân và dân An Khê đã đồng lòng, chung sức xây dựng thị xã ngày càng phát triển. Theo ông Võ Anh Tài-Bí thư Đảng ủy xã Tú An, những năm qua, nhân dân trong xã đã đoàn kết thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ đề ra. Năm 2018, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Từ năm 2018 đến nay, xã đã tiến hành xây dựng nông thôn mới ở làng Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang.

“Nhờ sự đầu tư của Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân nên phần lớn đường làng, ngõ xóm được đổ bê tông; cảnh quan môi trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Đặc biệt, người dân biết giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất, phát triển kinh tế. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên”-Bí thư Đảng ủy xã Tú An phấn khởi nói.

Ban nghi lễ An Khê đình thực hiện nghi thức dâng vật phẩm và đọc chúc văn nêu công đức to lớn của Hoàng đế Quang Trung đối với đất nước, dân tộc. Ảnh Ngọc Minh.

Nhằm khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện truyền thống tại một số trường học trên địa bàn; phối hợp với Thị Đoàn tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham quan di tích lịch sử. Các hoạt động này giúp thế hệ trẻ thêm tự hào về những giá trị lịch sử-văn hóa của quê hương An Khê.

“Ngoài ra, Hội Cựu chiến binh đã tích cực vận động hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới; thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, xây dựng nếp sống văn minh. Bên cạnh đó, các cấp Hội Cựu chiến binh còn tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ”-ông Lý Văn Mười-Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã-chia sẻ.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Hàng năm, ngoài tổ chức lễ kỷ niệm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa, thị xã còn tổ chức lễ giỗ Vua Quang Trung. Đây là dịp để các tầng lớp nhân dân tưởng nhớ công đức to lớn của vị Anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ; ôn lại truyền thống quật khởi, hào hùng của phong trào Tây Sơn và tinh thần bách chiến bách thắng của người anh hùng áo vải trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc; đồng thời, giáo dục ý thức gìn giữ, phát huy truyền thống đấu tranh anh dũng của thế hệ cha ông, ra sức học tập, rèn luyện bảo vệ và xây dựng An Khê ngày càng giàu, đẹp.

“Tiếp nối hào khí Quang Trung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Khê đoàn kết, chung tay xây dựng thị xã trở thành đô thị loại III, xứng tầm là vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh”-Chủ tịch UBND thị xã An Khê nhấn mạnh.

NGỌC MINH