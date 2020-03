(GLO)- 1. Tôi đoán rằng, phụ nữ Việt Nam ai cũng sở hữu ít nhất một bộ áo dài, ngay cả khi áo dài truyền thống chưa được nâng lên ngôi “Quốc phục”. Chắc rằng, không một phụ nữ Việt Nam nào lại không hạnh phúc khi khoác lên người chiếc áo dài và nhất là ngày sánh đôi cùng người mình yêu trong ngày trọng đại, khẽ cúi nhìn tà áo dài mà mỉm cười e lệ.

Tôi cũng đoán rằng, trong tấm áo dài không phải mọi người đều hài lòng với nét duyên dáng mơ hồ như mây mùa thu hay lộng lẫy như ngày hè chói chang hoa phượng chợt có ngọn gió thoảng qua. Nhưng tôi lại tin, ngay giữa cái ồn ào tấp nập, tà áo dài hiện ra sẽ mang lại chút thanh thản nhẹ nhàng như sau một tiếng thở dài!

Áo dài Việt Nam có từ lâu lắm, cách điệu kiểu mẫu cũng nhiều; sắc màu cũng lắm, định danh có áo dài trắng nữ sinh, áo dài tím Huế mộng mơ… Là biết thế, không dám lạm bàn vì kiến thức thời trang có hạn. Tôi còn biết, mỗi phụ nữ ngày nay sở hữu nhiều chiếc áo dài: đồng phục cơ quan, đồng phục đồng niên, cùng hội nhóm… với kiểu dáng khác, sắc màu khác, chất liệu vải cũng khác và cả mặc theo mùa, theo sự kiện như thể để thay đổi hình ảnh qua dáng mặc thanh nhã, nền nã.

Nữ cán bộ, viên chức Báo Gia Lai mặc áo dài hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo-Xưa và nay”. Ảnh: CAO NGUYÊN

2. Hưởng ứng sự kiện “Áo dài Tây Sơn Thượng đạo-Xưa và nay”, được nhìn ngắm đồng nghiệp và chị em các cơ quan trong tỉnh trong trang phục áo dài, tôi lại nhớ những chiếc áo dài của mẹ.

Chiếc áo dài lần đầu tôi được nhìn thấy mẹ mặc dễ chừng cách nay đã ngót 50 năm. Nó đơn sắc, màu mỡ gà, vải xoa không quá mỏng, không được mịn màng như sa, như the; cổ tròn ôm khít vòng cổ, hàng nút bấm chạy dài bên hông, tà áo dài quá mắt cá chân. Gắn với sự kiện cụ thể gì mà mẹ may áo thì tôi không rõ, bởi hồi đó còn quá bé để biết chuyện của người lớn. Nhưng được biết, mẹ chỉ mặc áo dài trong ngày Tết, dự cưới hỏi, thực hiện nghi lễ cúng giỗ trong gia đình, họ tộc. Tôi nhớ, trong trang phục áo dài, chừng như mẹ không được dễ chịu cho lắm dù hai tà áo cũng lung linh cùng gió, dáng mẹ có mềm mại, uyển chuyển hơn nhưng không giấu được sự tất tả, lam lũ đã in hằn thành nết.

Cách đây 22 năm, anh trai tôi may cho mẹ tấm áo dài vải nhung màu tím sẫm cùng chiếc quần lụa trắng nhân lần lên thăm con, ở lại chơi dài ngày. Được chủ hiệu may tư vấn chọn vải, may đo, mẹ rất vui, niềm vui hiện rõ. Rồi anh tôi mua tặng mẹ sợi dây chuyền vàng có đính mặt ngọc hình trái tim màu xanh mắt mèo. Mẹ vui lắm, càng mong đến ngày các con trai cưới vợ, con gái út lấy chồng để mặc áo dài, quần lụa trắng, đeo dây chuyền vàng có mặt ngọc hình trái tim màu xanh mắt mèo để thưa chuyện trăm năm của các con cùng lưỡng tộc. Cái ngày ấy cũng đã đến. Mỗi lần như vậy, khác với ngày trước, mẹ vui niềm vui thấy mình đẹp và sang trọng trong trang phục áo dài!

Lần cuối tôi nhìn thấy mẹ mặc áo dài, còn cảm nhận được niềm vui cùng con cháu là lần mặc trong lễ mừng thọ 85 tuổi. Các con gái, con dâu của mẹ bàn tính, trao đổi bằng nhiều phương thức để rồi thống nhất may cho mẹ chiếc áo dài lụa đỏ, có thêu chữ Thọ màu vàng phía trước cùng chiếc khăn đóng đội đầu cũng màu đỏ. Trong chiếc áo dài rộng thùng thình chừng như cố giấu chiếc lưng còng gập, mẹ ngồi giữa đàn con cháu, nghe tiếng được tiếng chăng kỷ niệm sâu sắc nhất về mẹ. Có kỷ niệm của chị gái đầu được mẹ đưa ra phố huyện may chiếc áo dài trắng đầu tiên trước ngày trở thành nữ sinh trung học.

Ôi những chiếc áo dài đẹp như bài thơ và phụ nữ mặc áo dài không chỉ đẹp cho mình mà cho cả nam giới cũng được thơm lây, cuộc đời thêm rực rỡ!