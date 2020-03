Một Việt Nam tuyệt vời qua góc ảnh quốc tế mới lạ

Việt Nam là đất nước để khám phá du lịch, thế nên nhiều tay máy quốc tế say mê chụp ảnh về dải đất hình chữ S với những góc độ mới mẻ, kết hợp tính tài liệu và tính mỹ cảm để cho ra đời những bộ ảnh, ảnh đơn xuất sắc. Và hơn thế, nhiều tay máy ngoại quốc còn cho ra mắt những cuốn sách ảnh ấn tượng về Việt Nam, để rồi trở nên thân thuộc với người Việt Nam…

Nhiếp ảnh tối giản không đơn giản

'Cờ thắm giữa biển xanh'







“Making Fishing net” ("Làm lưới đánh cá” của Danny Yen Sin Wong - giải thưởng Siena (Italia).





Vẻ đẹp đời thường qua ảnh đơn



Mới nhất, trong cuộc thi ảnh Master Cup 2020 vừa công bố kết quả tối 15.3, tác giả người Đài Loan (Trung Quốc) là Pei Chun Shih đoạt Bằng danh dự với tác phẩm “Chợ Long Biên ở Việt Nam” (Long Biên Market in Viet Nam) chụp vào buổi đêm, một người bán hàng đang ngủ trên võng, trong khi ở xa một người khác đang đọc báo, một hình ảnh đời thường sinh động.



Cuộc thi ảnh Smithsonian 2020, tác phẩm “Bắt cá trong hang” (Cave Fishing) vào chung kết (finalist) thể loại Du lịch (Travel) rất đẹp của tác giả người Thái Lan, Natnattcha Chaturapitamorn chụp 2 bố con đang bắt cá trong hang. Kỹ thuật xử lý máy tốt, khép nhỏ ống kính tạo ra độ nét mỏng, khiến bức ảnh như thực như mơ với ánh sáng huyền ảo. Và ở cuộc thi ảnh quốc tế danh giá Sony (Anh) 2020, tác giả người Anh là Jon Enoch lại vào chung kết với bộ ảnh “Xe đạp Hà Nội” (Bikes of Ha Noi) ở thể loại Chân dung.



Rất nhiều cuộc thi khác, hình ảnh Việt Nam cũng xuất hiện rất nhiều trên ảnh của các tay máy ngoại quốc. Một tác giả người Malaysia tên Danny Yen Sin Wong đã thắng lợi ở nhiều cuộc thi ảnh danh giá tại Mỹ, Tây Ban Nha, Italia với các tác phẩm chụp thiếu nữ áo dài trên đồi cát, cảnh lao động trên cánh đồng muối và đặc biệt là chụp cảnh vá lưới ở các làng chài ở miền Trung. Với sự tinh quái, Danny Yen Sin Wong đã sắp xếp lại tấm lưới chồng chéo lên nhau y hệt những vòng sóng để tạo sự hấp dẫn cho bức ảnh.



Nói chung mảnh ảnh đời Việt Nam thường luôn thu hút, bắt mắt các tay máy ngoại quốc, nhất là các cảnh sinh hoạt chợ, cảnh ngư dân làm muối, cảnh làm hương, cảnh vá lưới...



Đến những cuốn sách ảnh thú vị



Cũng không đếm hết những cuốn sách ảnh của các tay máy ngoại quốc chụp về du lịch Việt Nam nhưng trong số này nổi lên 3 cái tên.



Đầu tiên phải kể Nicolas Cornet, phóng viên và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp người Pháp, dành hơn 30 năm đến Việt Nam liên tục để ghi lại nhiều hình ảnh về sự biến chuyển, thay đổi từng ngày trong diện mạo đời sống vật chất và tinh thần người Việt. Nicolas đã cho ra mắt đến 4 cuốn sách ảnh về Việt Nam, cuốn nào cũng dày dặn, in đẹp. Gần nhất năm 2018 là cuốn “Chùa Việt Nam” cùng với một triển lãm cá nhân tại Trung tâm Văn hóa Pháp Hà Nội. Nicolas thích chụp nhanh, ngẫu hứng vì không giỏi dàn dựng. Anh cũng cộng tác với Tạp chí hàng không Việt Nam và có những bức ảnh ấn tượng về chùa ở TPHCM, về bãi đá cổ Sa Pa hay một đám cưới trên thuyền ở Hạ Long (Quảng Ninh).



Cùng phong cách chụp dạng nhiếp ảnh tài liệu kiểu như Nicolas, trước đó có nhiếp ảnh gia người Hà Lan, Hans Kemp. Lần đầu tiên tới Việt Nam vào năm 1991 rồi sau chuyển tới sống ở TPHCM năm 1995, tay máy này có một dự án nhiếp ảnh kéo dài suốt 2 năm chụp về phương tiện giao thông ở Việt Nam, đặc biệt là những chiếc xe chở đủ thứ hàng, từ thô sơ đến hiện đại, từ nhỏ bé đến cồng kềnh. Kết quả dự án chính là một cuốn sách ảnh “Bikes of Burden” (Những chiếc xe chở gánh nặng mưu sinh).



Theo xu hướng chụp ảnh nghệ thuật khác biệt với 2 tay máy trên là nhiếp ảnh gia Réhahn Croquevielle (Pháp) với cuốn sách ảnh “Vietnam, Mosaic of Contrasts” (Việt Nam, những mảnh ghép đối lập) gồm gần 150 bức ảnh về con người và đất nước Việt Nam cùng một Gallery ảnh cá nhân ở Hội An. Có dịp đến thăm gallery của anh ở đây thấy nhiều bức ảnh chụp thiếu nữ áo dài Việt Nam khá độc ở bố cục khác lạ và luôn gắn với những địa danh du lịch nổi tiếng như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng… và dĩ nhiên không thể thiếu Hội An. Tuy nhiên, bức ảnh “huyền thoại” làm nên tên tuổi anh vẫn là chụp cụ bà Bùi Thị Xong làm nghề chèo thuyền đón khách du lịch ở Hội An từng được nhiều tờ báo và kênh truyền hình danh giá như National Geographic, Los Angeles Times... ca ngợi là “cụ bà đẹp nhất thế giới”. Đây cũng là tác phẩm mà Réhahn Croquevielle đặt tên là “Nụ cười ẩn giấu “ (Hidden Smile) và tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.



Ngắm kỹ các bức ảnh của các nhiếp ảnh gia quốc tế chụp về Việt Nam có thể thấy mối quan hệ, tiếp xúc của họ với các nhân vật, con người trong ảnh theo cách rất gần gũi, tình cảm và thậm chí là quý mến nhau, còn với phong cảnh là sự kết nối với thiên nhiên một cách nồng ấm. Vì thế, nó khơi gợi cảm xúc cho người xem từ kỳ diệu đến tò mò về một Việt Nam thật tuyệt.



Theo Việt Văn (LĐO)