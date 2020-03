Dịch COVID-19: Không tổ chức các sự kiện văn hóa tập trung đông người

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các văn bản với nội dung không tổ chức, hoặc điều chỉnh quy mô, dời thời điểm tổ chức các hoạt động văn hóa tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.





Khu Du lịch quốc gia Núi Sam sẽ tạm dừng đón khách để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)









Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm hiện nay, nhiều địa phương đã kiên quyết không tổ chức các sự kiện văn hóa tập trung đông người.



Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các văn bản với nội dung không tổ chức, hoặc điều chỉnh quy mô, dời thời điểm tổ chức các hoạt động văn hóa tập trung đông người trên địa bàn tỉnh.



Theo đó, năm nay tỉnh Khánh Hòa sẽ không tổ chức lễ hội Am Chúa (diễn ra từ ngày 1-3 tháng Ba Âm lịch hàng năm, tại di tích Am Chúa, huyện Diên Khánh) và lễ hội Tháp Bà Ponagar (diễn ra từ ngày 20-23 tháng Ba Âm lịch hàng năm, tại di tích Tháp Bà Ponagar, thành phố Nha Trang).



Đây là hai lễ hội truyền thống của người dân Khánh Hòa và các tỉnh trong khu vực Nam Trung Bộ, gắn liền với tục thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu. Vào dịp này mỗi năm thu hút hàng vạn người dân về dự.



Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo không tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng năm 2020 ở quy mô cấp tỉnh.



Ban Quản lý Đền Hùng Vương (thành phố Nha Trang) chỉ thực hiện dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng theo nghi thức truyền thống, trang trọng, an toàn tại Đền.



Đối với Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tỉnh Khánh Hòa không tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội, chỉ tổ chức tuyên truyền trực quan và triển lãm hình ảnh về đời sống sinh hoạt, lễ hội truyền thống, di tích-thắng cảnh của các dân tộc Việt Nam trên địa bàn tỉnh; có phương án tổ chức Hội thao các dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hòa năm 2020 vào thời điểm thích hợp.



Về lễ kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975-2/4/2020) và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020), Sở Văn hóa và Thể thao sẽ không tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường 2/4 như kế hoạch đã định.



Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo cơ quan này khẩn trương tham mưu điều chỉnh kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm trong năm 2020 nói chung.



Theo đó sẽ hạn chế tổ chức cuộc họp, sự kiện và hoạt động tập trung đông người; vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến...



Theo số liệu của Sở Y tế Khánh Hòa, đến 24/3, toàn tỉnh đang theo dõi, cách ly 502 trường hợp, phần lớn là du học sinh, người lao động Việt Nam sống và làm việc tại Nhật Bản và một số ít du khách quốc tế.



Toàn tỉnh hiện có 167 trường hợp đang theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú với sự giám sát của nhân viên y tế.



Trong khi đó, chiều 24/3, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc (An Giang) cho biết, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định tạm ngừng đón khách tham quan, chiêm bái tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.



Kể từ 0 giờ ngày 25/3/2020, thành phố Châu Đốc sẽ tạm ngưng các hoạt động tổ chức trong Khu du lịch Quốc gia Núi Sam để phòng chống dịch COVID-19; tạm dừng việc đón khách và thu phí tham quan vào Khu du lịch Quốc gia Núi Sam cho đến khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và khống chế.



Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc sẽ có thông báo về việc đón khách tham quan Khu du lịch Quốc gia Núi Sam vào thời điểm thích hợp.



Theo ông Tuấn, việc tạm ngừng đón khách tham quan, chiêm bái tại Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam là cần thiết, vừa phục vụ tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sức khỏe của du khách nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung.



Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam được công nhận là Khu Du lịch Quốc gia vào năm 2018, với diện tích khoảng 1.500 ha, bao gồm nhiều cảnh quan thiên nhiên độc đáo, hấp dẫn, cùng các quần thể di tích lịch sử văn hóa, được xếp hạng cấp quốc gia như: Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu, Chùa Tây An, Chùa Hang...



Đây được xem là một trong những trung tâm du lịch văn hóa tâm linh, lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Trung bình mỗi năm, Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam đón hơn 5 triệu lượt khách du lịch.



Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang, tính đến 16 giờ ngày 24/3, tỉnh An Giang chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19.

