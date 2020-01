Chư Sê: Sẵn sàng Hội chợ hoa xuân

(GLO)- Đến thời điểm này, 66 lô kinh doanh tại Hội chợ hoa xuân 2020 của huyện Chư Sê (Gia Lai) đã được các cá nhân, tổ chức đăng ký. Công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự cũng được huyện tập trung triển khai nhằm phục vụ nhu cầu của nhân dân trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán.

Hội chợ hoa xuân huyện Chư Sê diễn ra từ ngày 15-1 đến 24-1-2020 (nhằm ngày 21 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp) tại đường Nguyễn Tri Phương và các tuyến đường bao quanh Công viên Kpă Klơng, thị trấn Chư Sê. Chợ hoa tập trung chủ yếu các loài hoa: mai, cúc, quất, cây cảnh và những loại hoa ngắn ngày, các sản phẩm gỗ phục vụ Tết… Dự kiến chợ hoa có 58 lô, diện tích 70-75 m2/lô với giá thuê mặt bằng là 2,2 triệu đồng/lô; ngoài ra còn có 8 lô dự phòng. Để Hội chợ hoa xuân diễn ra thành công, ngay từ tháng 11-2019, huyện Chư Sê đã triển khai phương án tổ chức với kinh phí gần 128 triệu đồng.

Hội chợ hoa xuân sẽ được tổ chức ở các tuyến đường bao quanh Công viên Kpă Klơng (thị trấn Chư Sê). Ảnh: N.T

Theo đó, UBND huyện giao Ban Quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường huyện chịu trách nhiệm tổ chức Hội chợ hoa xuân đúng kế hoạch. Ông Phạm Xuân Phòng-Phó Trưởng ban Quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường huyện-cho biết: “Huyện tổ chức thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin để các cá nhân, tổ chức, người trồng hoa tham gia đăng ký. Đồng thời, tiến hành phân lô, treo băng rôn, bố trí điện chiếu sáng, đảm bảo nước tưới cây, vệ sinh và người trực bảo vệ, thành lập đội bốc xếp tại hội chợ. Năm nay, các tiểu thương đăng ký tăng 7 lô so với dự kiến; số lượng hoa, cây cảnh cũng tăng và phong phú hơn. Hội chợ hoa xuân huyện còn thu hút người dân tại các tỉnh lân cận như Phú Yên, Bình Định tham gia. Việc sắp xếp vị trí phân lô hoa được huyện Chư Sê đảm bảo mỹ quan, thuận tiện cho người bán, người mua cũng như người dân tham quan”.

Bên cạnh đó, Công an huyện Chư Sê sẽ bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, đặc biệt từ 23 giờ hôm trước đến 5 giờ hôm sau. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật trong và ngoài khu vực Hội chợ hoa xuân…; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối về người, tài sản, phương tiện của người dân.

Là chủ nhà vườn có hơn 15 năm trong nghề trồng hoa cúc, anh Nguyễn Đình Thơm (tổ 3, thị trấn Chư Sê) đang háo hức chờ đến ngày khai hội. Anh Thơm cho biết: “Tôi đã chuẩn bị 100 chậu hoa cúc và 100 chậu cảnh các loại để bán tại Hội chợ hoa xuân Chư Sê. Với sự chuẩn bị chu đáo của ngành chức năng trong công tác phân lô, đảm bảo điện, nước…, chúng tôi rất yên tâm khi tập trung hoa về phục vụ nhu cầu chơi hoa ngày Tết của người dân”.

Tương tự, anh Võ Kim Quốc-một người dân tỉnh Bình Định đã nhiều lần tham gia Hội chợ hoa xuân tại huyện Chư Sê-nhận định: “Người dân huyện Chư Sê rất yêu thích và am hiểu về cây mai nên thị trường hoa Tết tại Chư Sê rất ổn định so với các huyện khác. Vì vậy, năm nào tôi cũng đưa hoa về đây tham gia Hội chợ hoa Xuân. Năm nay, tôi đưa về đây 300 chậu mai trưng bày tại 2 lô của hội chợ hoa xuân. Tôi tin tưởng Ban tổ chức sẽ hỗ trợ chúng tôi tốt nhất trong việc bốc xếp hàng, đảm bảo an ninh trật tự để việc kinh doanh đạt hiệu quả”.

Hội chợ hoa xuân là nơi tạo ra cơ hội cho người dân và những người trồng hoa, cây cảnh kinh doanh, quảng bá sản phẩm, giao lưu, học hỏi, liên kết mở rộng thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, Phó Trưởng ban Quản lý Công trình đô thị và Vệ sinh môi trường huyện cũng nhấn mạnh: Bên cạnh nỗ lực của các ngành chức năng huyện, người dân và các tiểu thương cũng cần tuân thủ những quy định của Ban tổ chức để Hội chợ hoa xuân diễn ra an toàn, vui tươi. “Người dân kinh doanh tại các lô đã đăng ký không được sử dụng mặt bằng đã thuê bán hoa để phục vụ mục đích kinh doanh khác; không để hoa, cây cảnh lấn ra ngoài phạm vi quy định; không tự ý đốt đèn hay kéo điện từ các hộ dân lân cận gây mất an toàn; cần giữ gìn vệ sinh chung và thu dọn tài sản trả lại mặt bằng cho đơn vị quản lý trước 18 giờ ngày 24-1-2020”-ông Phòng nói.