Mỹ treo thưởng 10 triệu USD để bắt giữ thủ lĩnh Al-Shabaab

Mỹ treo thưởng để bắt giữ thủ lĩnh nhóm Jaysh Ayman thuộc Al-Shabaab Maalim Ayman. (Ảnh: Reuters)



Ngày 5/1, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra mức thưởng trị giá 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp bắt giữ một thủ lĩnh của các phần tử khủng bố Al-Shabaab tại Somalia.



Nhóm này đã tiến hành cuộc tấn công vào một căn cứ không quân ở Kenya trong năm 2020, khiến 3 quân nhân Mỹ thiệt mạng.



Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ trao thưởng cho người cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ và kết án Maalim Ayman, thủ lĩnh của nhóm Jaysh Ayman thuộc Al-Shabaab.



Trong một tuyên bố, bộ trên khẳng định Ayman đã lên kế hoạch cho cuộc tấn công vào tháng 1/2020.



Từ năm 2008, Mỹ đã liệt Al-Shabaab tại Somalia vào danh sách khủng bố từ năm 2008. Lực lượng này đã nhận là thủ phạm vụ tấn công tại sân bay Manda Bay trên bờ biển phía Bắc của Kenya.



Theo giới chức, Jaysh Ayman đã thực hiện cuộc đột kích trước bình minh, giết chết các công dân Mỹ và phá hủy nhiều máy bay.



Mỹ đã hợp tác chặt chẽ với cả Kenya và Chính phủ Somalia để đối phó với Al-Shabaab.



Trong những tháng gần đây, Liên minh châu Phi và Mỹ đã gia tăng trấn áp Al-Shabaab, thu hẹp đáng kể địa bàn hoạt động của chúng tại Somalia.



Cùng ngày, Văn phòng Công tố Paraguay cho biết Chính phủ Mỹ đã treo thưởng lên tới 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin đáng tin cậy nhằm giúp bắt giữ những kẻ sát hại công tố viên người Paraguay Marcelo Pecci ở Colombia vào tháng 5/2022.



Trên mạng xã hội Twitter, Văn phòng Công tố Paraguay tuyên bố cơ quan này đã có cuộc họp với Cơ quan Phòng, chống ma túy Mỹ (DEA), đề ra kế hoạch điều phối các hành động hợp tác điều tra cũng như cơ chế trao thưởng và bảo đảm an toàn cho những người cung cấp thông tin.



Văn phòng Công tố Paraguay nêu rõ thông tin về những kẻ sát hại công tố viên Pecci phải được báo cáo cho Bộ An ninh Paraguay.



Tính bảo mật thông tin cũng như việc bảo đảm an toàn cho người cung cấp thông tin sẽ được đặt lên hàng đầu.



Từ năm 2009, ông Pecci là công tố viên trưởng tại Đơn vị Tội phạm có tổ chức chuyên biệt của Văn phòng Công tố Paraguay.



Ông là một công tố viên nổi tiếng cứng rắn, chuyên xử lý những vụ án buôn bán ma túy và là nhân tố không thể thiếu trong vô số các chuyên án điều tra các vụ rửa tiền của hàng loạt băng đảng khét tiếng.



Tháng 5/2022, công tố viên Pecci đã bị hai tay súng bắn chết khi đang đi nghỉ ở đảo Baru của Colombia.



Ngày 22/12, Chính phủ Venezuela xác nhận đã bắt giữ đối tượng Gabriel Carlos Salinas tại thủ đô Caracas. Tên này thú nhận tham gia vụ sát hại công tố viên Pecci.



