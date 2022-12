Trung Quốc nhập 852.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga

(GLO)- Theo Hải quan Trung Quốc, không chỉ nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giá rẻ từ Mỹ, Trung quốc cũng gia tăng nhập khẩu từ Nga. Trung Quốc đã nhận thêm gần 30% khí đốt từ Nga trong năm nay, và tăng với mức kỷ lục vào tháng 11, trong khi lượng nhập khẩu than cũng tăng mạnh.

Tàu chở dầu thô Nga nhập cảng Thanh Đảo, Sơn Đông- Trung Quốc. Ảnh: Reuters



Đài RT (Nga) dẫn các nguồn tin cho biết, mặc dù tổng lượng nhập khẩu LNG của Trung Quốc giảm 5,4%, nhưng lượng mua mặt hàng năng lượng này từ Nga trong tháng 11 đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 852.000 tấn với giá trị 815,6 triệu USD.



Nga đã trở thành nhà cung cấp khí đốt tự nhiên lớn thứ hai của Trung Quốc, sau Turkmenistan. Nga đã tăng cường xuất khẩu dầu cho Trung Quốc, vượt qua Saudi Arbia, trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của nước này. Theo báo cáo, xuất khẩu dầu thô của Nga sang Trung Quốc trong 11 tháng qua tăng 10,2%, đạt 79,78 triệu tấn.



Bên cạnh đó, lượng than nhập khẩu từ Nga, bao gồm cả than nâu, tăng 41% lên 7,2 triệu tấn. Nguồn cung than luyện cốc cho ngành thép cũng tăng gấp đôi so với năm ngoái, lên tới 2,1 triệu tấn, nhưng thấp hơn mức kỷ lục hồi tháng 9.



Dữ liệu cho thấy tổng lượng nhập khẩu năng lượng Nga, bao gồm cả các sản phẩm dầu mỏ, đạt 8 tỷ USD trong tháng 11. Kể từ đầu năm, tổng giá trị nhập khẩu đã đạt 68 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 41 tỷ USD vào năm ngoái. Hồi tháng 8, Trung Quốc đã nhập khẩu nhiên liệu Nga đạt mức kỷ lục là 8,4 tỷ USD.



“Giống như việc Liên minh châu Âu (EU) sử dụng khí hóa lỏng (LNG) như một hàng rào chính trị…, Trung Quốc cũng có thể sử dụng khí đốt của Nga như một hàng rào chính trị hoặc nguồn cung bổ sung của họ, bởi nước này phụ thuộc lớn vào LNG – trong đó phần lớn đến từ Australia và Mỹ. Mà hiện nay, quan hệ giữa Bắc Kinh với hai nước này đều suy giảm mạnh”-Henning Gloystein, Giám đốc năng lượng, khí hậu và nguồn lực tại Eurasia Group, nhận định.

T.S (từ TTXVN, Viettimes.vn, Vnexpress.net)