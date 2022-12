Trung Quốc kiện Mỹ lên WTO

Trung Quốc kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau khi Washington thắt chặt xuất khẩu vi mạch, Reuters đưa tin ngày 12-12.





"Trung Quốc triển khai các hành động pháp lý trong khuôn khổ của WTO. Đây là giải pháp cần thiết để giải quyết nỗi lo cũng như bảo vệ lợi ích chính đáng của chúng tôi" – Bộ Thương mại Trung Quốc thông báo, đồng thời nhấn mạnh lệnh cấm của Mỹ "đe dọa sự ổn định của các chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu".



Thủ tục được gọi là yêu cầu tư vấn là bước đi đầu tiên trong một quy trình kéo dài tại WTO. Washington đã chặn các cuộc hẹn với cơ quan giải quyết tranh chấp thương mại của WTO. Điều này đồng nghĩa một số tranh chấp sẽ không bao giờ được giải quyết.



"Chúng tôi đã nhận được yêu cầu tư vấn từ Trung Quốc liên quan đến một số hành động gây ảnh hưởng đến chất bán dẫn của Mỹ" – ông Adam Hodge, phát ngôn viên văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, cho biết.



Nếu đơn kiện của Trung Quốc được xác nhận, đây sẽ là bước đi đầu tiên trong một quy trình kéo dài tại WTO. Ảnh: Reuters



"Như chúng tôi đã thông báo với Trung Quốc, những hành động có mục tiêu này liên quan đến an ninh quốc gia và WTO không phải là diễn đàn thích hợp để thảo luận các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia" – vị này cho biết thêm.



Trước đó, vào tháng 10, Mỹ đã thông qua một bộ quy định sâu rộng nhằm vào ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc, khiến một tập đoàn thương mại hàng đầu của Trung Quốc khiếu nại.



Khiếu nại của Trung Quốc về hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ diễn ra vài ngày sau khi WTO ra phán quyết chống lại Washington trong một vụ kiện riêng về thuế quan kim loại do Trung Quốc và một số quốc gia khác khởi xướng.



Mỹ, một quốc gia thường xuyên chỉ trích các thủ tục tố tụng trọng tài của WTO, đã bác bỏ phán quyết của WTO.

Theo Cao Lực (NLĐO)