Thủ tướng Fiji không chấp nhận thất cử, triển khai quân đội  

Thủ tướng Frank Bainimarama của Fiji thông báo quân đội nước này đã được triển khai để duy trì "luật pháp và trật tự" sau khi ông Bainimarama từ chối nhận thất bại sau bầu cử.

Thủ tướng Frank Bainimarama của Fiji tại hội nghị COP26 ở Glasgow năm 2021. Ảnh: Reuters



Theo AFP, Thủ tướng lâu năm Frank Bainimarama của Fiji ngày 22.12 cho biết quân đội đã được triển khai để duy trì "luật pháp và trật tự". Thông báo được đưa ra sau khi ông Bainimarama từ chối thừa nhận thất bại sau bầu cử.



Ông Bainimarama, người đã lãnh đạo Fiji kể từ khi lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính quân sự năm 2006, nói bạo lực sắc tộc sau bầu cử là lý do cho việc triển khai quân đội, nhưng không đưa ra bằng chứng.



“Miễn chúng tôi còn trách nhiệm phục vụ trong chính phủ, chúng tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với sự an toàn của mọi người dân Fiji”, ông Bainimarama cho biết, bình luận công khai đầu tiên của ông kể từ cuộc bầu cử ngày 14.12.



Cuộc bỏ phiếu này được cho là sẽ chấm dứt gần 16 năm nắm quyền của ông Bainimarama sau khi liên minh đối lập của một cựu thủ lĩnh đảo chính khác, ông Sitiveni Rabuka, đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ vào ngày 21.12.



Tuy nhiên, Thủ tướng Bainimarama từ chối nhận thua và các đồng minh của ông Bainimarama đã trì hoãn cuộc họp quốc hội để đề cử ông Rabuka lên làm tân thủ tướng.



Thủ lĩnh phe đối lập, ông Rabuka, ngày 22.12 đưa ra một tuyên bố nói rằng bất kỳ thông tin nào về các vụ bạo lực đều "đáng lo ngại".



"Tôi kêu gọi người dân Fiji tôn trọng luật pháp và cho phép tiến trình chính trị tiếp tục mà không gặp trở ngại. Liên minh mong muốn chuyển giao quyền lực một cách hòa bình", ông Rabuka cho biết.



Fiji đã trải qua 4 cuộc đảo chính và một cuộc binh biến quân sự trong 35 năm qua. Các diễn biến hiện tại khiến ngày càng nhiều người lo ngại rằng ông Bainimarama đang chuẩn bị để quân đội can thiệp vào chính trị một lần nữa.



Ủy viên cảnh sát Sitiveni Qiliho, đồng minh của ông Bainimarama, trước đó tuyên bố có "thông tin tình báo về việc lên kế hoạch gây ra tình trạng bất ổn dân sự".



Theo hiến pháp Fiji, quân đội có nhiều quyền hạn để can thiệp vào chính trị vì lực lượng này luôn nắm giữ "trách nhiệm chung" để đảm bảo "an ninh, quốc phòng, phúc lợi của Fiji và tất cả người dân Fiji".



Bộ Ngoại giao New Zealand đã kêu gọi kiềm chế sau khi Fiji thông báo triển khai quân đội. "Chúng tôi khuyến khích tất cả các bên cho phép tiến trình hiến pháp diễn ra”, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết.



Người dân Fiji đổ ra đường để ăn mừng vào ngày 21.12 sau khi phe đối lập đạt được thỏa thuận thành lập liên minh. Ông Bainimarama thường xuyên yêu cầu chính phủ sử dụng hệ thống luật pháp để loại bỏ đối thủ, bịt miệng những người chỉ trích và tác động đến truyền thông.

