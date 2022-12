Nghi phạm Libya đánh bom máy bay làm 270 người thiệt mạng bị đưa sang Mỹ

Mỹ đã giam giữ nghi phạm người Libya liên quan vụ đánh bom máy bay chở khách tại Lockerbie (Scotland) hồi năm 1988 khiến 270 người thiệt mạng.





Bộ Tư pháp Mỹ ngày 11.12 xác nhận nghi phạm Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi đang bị giam tại Mỹ, Reuters đưa tin. Nghi phạm người Libya này bị cáo buộc chế tạo quả bom đã phá hủy chiếc máy bay chở khách Boeing 747 phát nổ trên bầu trời Scotland vào năm 1988.



Một phần buồng lái của chiếc Boeing 747 của Pan Am bị đánh bom vào năm 1988. Ảnh: AFP



Ngày 21.12.1988, chuyến bay 103 của hãng hàng không Pan Am bay từ London (Anh) sang New York (Mỹ) đã phát nổ trên bầu trời thị trấn Lockerbie ở Scotland khiến toàn bộ 259 người trên máy bay và 11 người dưới đất thiệt mạng. Đây là vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất trên lãnh thổ Vương quốc Anh.



Bộ Tư pháp Mỹ truy tố Mas’ud vào tháng 12.2020 đúng dịp kỷ niệm 32 năm ngày vụ tấn công xảy ra.



Theo tờ Politico, vào năm 2001, cựu sĩ quan tình báo Libya Abdelbaset al-Megrahi bị kết án đánh bom máy bay Pan Am và đến nay là người duy nhất bị kết tội và lãnh án chung thân. Người này đã kháng cáo nhưng bất thành và vào năm 2009 được thả vì mắc ung thư giai đoạn cuối. Al-Megrahi qua đời vào năm 2012 tại Libya khi vẫn đang kháng án.



Cựu sĩ quan tình báo Lamen Khalifa Fhimah của Libya cũng bị truy tố vào năm 1991 nhưng sau được tuyên bố vô tội dù giới công tố viên Scotland nhấn mạnh al-Megrahi không hành động một mình.





Abu Agila Mohammad Mas’ud Kheir Al-Marimi (hàng trước, giữa) trong một phiên tòa tại Libya năm 2014. Ảnh: Reuters



Một tình tiết mới trong cuộc điều tra xuất hiện vào năm 2017 khi các quan chức Mỹ nhận được bản sao của một cuộc thẩm vấn của Mas’ud với cơ quan hành pháp Libya vào năm 2012 khi ông này bị bắt sau sự sụp đổ của chính quyền nhà lãnh đạo Muammar al-Gaddafi. Ông Mas’ud trước đó là chuyên gia về thuốc nổ của lực lượng tình báo Libya.



Trong cuộc thẩm vấn, ông Mas’ud thừa nhận đã chế tạo quả bom trong vụ tấn công máy bay Pan Am và hợp tác với 2 người khác để thực hiện vụ tấn công, theo bản khai của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).



Mas’ud dự kiến sẽ xuất hiện trước tòa án liên bang tại Washington D.C và thời gian sẽ được công bố sau.



Theo Vi Trân (TNO)