Ukraine thừa nhận đã kích hoạt hệ thống phòng không ở gần nơi tên lửa rơi ở Ba Lan

Lực lượng vũ trang Ukraine đã thông báo cho Mỹ và các đồng minh phương Tây khác rằng họ đang cố gắng đánh chặn tên lửa của Nga, trong khoảng thời gian trùng với vụ việc tên lửa rơi trên lãnh thổ Ba Lan. Đó là thông báo của CNN dẫn nguồn tin trong chính quyền Mỹ.



Tên lửa rơi ở Ba Lan làm 2 người chết

Địa điểm nơi một quả tên lửa rơi xuống làng Przewowdow, Ba Lan. Ảnh AFP



Theo CNN, phía Mỹ đã đánh giá tình hình chính trên cơ sở thông tin này.



Dẫn lời một quan chức Mỹ, người dẫn chương trình CNN Jim Sciutto cho biết hôm thứ Tư 16/11 rằng, quân đội Ukraine đã thông báo cho những người ủng hộ phương Tây rằng họ "đã cố gắng đánh chặn một tên lửa của Nga trong cùng khung thời gian và gần địa điểm của một "cuộc tấn công tên lửa" vào lãnh thổ Ba Lan là làng Przewodow một ngày trước đó".



"Không rõ đây có phải là tên lửa đã tấn công Ba Lan hay không, nhưng điều này được thông báo bởi đánh giá đang diễn ra của Mỹ", Sciutto nói thêm.



Sự thừa nhận rõ ràng của quân đội Ukraine đánh dấu một bước leo thang đáng kể của Kiev kể từ hôm thứ Ba, khi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky gọi vụ việc là "cuộc tấn công của Nga vào an ninh tập thể" của NATO. Trong một tuyên bố video, ông Zelensky kêu gọi phương Tây đặt Nga "vào vị trí của mình" để đáp trả.



Ngày 16/11, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda tuyên bố không có dấu hiệu nào cho thấy hôm thứ Ba đất nước ông đã bị tấn công tên lửa có chủ ý. Ngày 15/11, các phương tiện truyền thông Ba Lan đưa tin có hai quả tên lửa đã rơi xuống làng Przewodow thuộc tỉnh Lublin ven biên giới với Ukraine, khiến 2 người thiệt mạng.



Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố rằng tên lửa này do Nga sản xuất. Tuy nhiên, thông tin này không được xác nhận ở Mỹ, sau đó Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo rằng thông tin sơ bộ phản bác giả thiết tên lửa là của Nga.



Bộ Quốc phòng Nga cũng khẳng định, Nga không bắn tên lửa vào Ba Lan, đồng thời cho rằng, mảnh tên lửa rơi vào lãnh thổ Ba Lan là từ tổ hợp tên lửa S-300 do Ukraine sử dụng.



Trong khi đó, đến nay, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tiếp tục khẳng định quân đội của ông không bắn tên lửa khiến hai thường dân thiệt mạng ở làng Przewodow của Ba Lan. Ukraine muốn được đưa vào bất kỳ cuộc điều tra nào về vụ việc, ông nói với các phóng viên ở Kiev ngày 16/11.



https://danviet.vn/ukraine-thua-nhan-da-kich-hoat-he-thong-phong-khong-o-gan-noi-ten-lua-roi-o-ba-lan-20221117073847104.htm

Theo Tuấn Anh (Dân Việt/RT)