COP27 đạt được thỏa thuận lập quỹ "tổn thất và thiệt hại"

(GLO)- Sau 2 tuần đàm phán căng thẳng, sáng sớm 20-11 (giờ địa phương), hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27), do Ai Cập đăng cai tổ chức tại thành phố Sharm El-Sheikh đã thông qua thỏa thuận liên quan lập quỹ "tổn thất và thiệt hại".





Tại phiên toàn thể bế mạc hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP27), ông Sameh Shoukry-Ngoại trưởng Ai Cập kiêm Chủ tịch COP27 đã gõ búa để biểu thị văn kiện thỏa thuận chính trị của COP27 đã được thông qua bằng sự đồng thuận.

Trước đó ít phút, đại diện của các quốc gia đã thông qua điều khoản của thỏa thuận liên quan việc thành lập một quỹ đặc biệt để bù đắp những tổn thất và thiệt hại mà các quốc gia dễ bị tổn thương phải gánh chịu do tác động của sự nóng lên toàn cầu, sau khi Thụy Sĩ yêu cầu cần thêm 30 phút để xem xét kỹ lưỡng bản dự thảo thỏa thuận tổng thể cuối cùng.



Cụ thể, quỹ bồi thường này sẽ bao gồm các khoản chi cho những tổn thất và thiệt hại tới các nước nghèo từ biến đổi khí hậu gây ra, gồm xây dựng nhà cửa, cầu đường bị phá hoại, và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, mưa lũ nghiêm trọng.



Phiên họp toàn thể đã thông qua điều khoản về việc thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" để giúp các nước đang phát triển chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra.



Các nước đang phát triển yêu cầu các nước phát triển có lượng phát thải lớn phải bồi thường cho những tổn thất và thiệt hại mà các nước nghèo đang phải gánh chịu từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.



Việc thành lập quỹ "tổn thất và thiệt hại" không nằm trong chương trình nghị sự chính thức ban đầu, song nỗ lực của các nước đang phát triển đã biến đây thành chủ đề được quan tâm nhất tại COP27. Các nhà chuyên môn đánh giá đây là một bước tiến lịch sử quan trọng.



Theo một nghiên cứu vào năm 2018, tùy thuộc vào mức độ mà thế giới cắt giảm lượng khí thải carbon, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu có thể khiến các nước đang phát triển tổn thất 290-580 tỷ USD/năm vào năm 2030 và 1.000-1.800 tỷ USD vào năm 2050.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)