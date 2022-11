Chông gai đường quay lại Nhà Trắng của ông Donald Trump  

Ông Donald Trump phải đối mặt với nhiều rào cản pháp lý khi khởi động cuộc tái tranh cử tổng thống Mỹ.





The Week cho biết trong tuyên bố ra tái tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 vào tối 15-11 trước khoảng 400 khách mời tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Donald Trump nói rằng mục đích của mình là "làm cho nước Mỹ vĩ đại và huy hoàng trở lại".



Tuy nhiên, những ngày sắp tới của ông có thể sẽ đầy thách thức vì một số rào cản pháp lý có thể cản trở chiến dịch vào Nhà Trắng của ông.



Trong số đó, vụ quan trọng nhất liên quan tới cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ về nghi vấn ông Donald Trump "chuyển các tài liệu mật đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago sau khi rời nhiệm sở".



Thẩm phán Raymond Dearie đang xem xét các tài liệu bị thu giữ. Các nhà điều tra cũng bắt đầu tiến hành các cuộc phỏng vấn, đồng thời bồi thẩm đoàn liên bang ban hành trát đòi hầu tòa, ám chỉ rằng cuộc điều tra đang diễn ra.





Ông Donald Trump tại một sự kiện ở Washington ngày 26-7-2022. Ảnh: Reuters



Tiếp đến là cuộc điều tra của ủy ban thuộc hạ viện về vụ bạo loạn Điện Capitol. Ủy ban này đã triệu tập ông Donald Trump vào tháng 10 vừa qua và yêu cầu cung cấp tài liệu liên quan.



Phó chủ tịch ủy ban Liz Cheney, đảng viên Cộng hòa, cho hay họ có thể chuyển hồ sơ đến Bộ Tư pháp, đề nghị cáo buộc hình sự chống lại cựu tổng thống Mỹ. Ủy ban dự kiến ​​​​đưa ra báo cáo trước cuối năm nay. Tuy nhiên, ông Donald Trump mô tả cuộc điều tra mang động cơ chính trị.



Cựu tổng thống Mỹ cũng phải đối mặt với cuộc điều tra về việc ông có liên quan tới nỗ lực lật ngược chiến thắng của ông Joe Biden ở bang Georgia hay không. Theo các chuyên gia pháp lý, ông Donald Trump có thể đã "vi phạm ít nhất 3 luật bầu cử hình sự của bang Georgia".



Ngoài ra, còn có phiên xử ở New York - Mỹ liên quan tới Công ty Trump Organization của ông Donald Trump về cáo buộc gian lận và gian lận thuế.



Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng đệ đơn kiện ông Donald Trump, 3 người con của ông và Trump Organization vì cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản ròng để nhận được lãi suất thấp cho các khoản vay và nhận được bảo hiểm tốt hơn.



Ông Donald Trump còn dính vụ kiện phỉ báng do bà Jean Carroll đệ trình sau khi ông bác bỏ cáo buộc cưỡng hiếp bà tại một cửa hàng bách hóa ở New York vào những năm 1990.



Hơn nữa, một số vụ kiện đang chờ xử lý chống lại ông Donald Trump liên quan tới vụ bạo loạn Điện Capitol, trong đó cáo buộc những lời nói và hành động của ông đã kích động bạo loạn.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)