Châu Phi có nguy cơ thiệt hại hàng năm 415 tỷ USD do thiên tai

(GLO)- Phát biểu bên lề hội nghị lần thứ 27 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP27) đang diễn ra từ ngày 6 đến 18-11 tại thành phố Sharm El Sheikh, ở Biển Đỏ, bà Hala el-Saeed-Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế Ai Cập, cảnh báo châu Phi có nguy cơ sẽ phải chịu thiệt hại kinh tế hàng năm 415 tỷ USD vào năm 2030 do thiên tai gây ra.





Trích dẫn số liệu của Cơ quan Chiến lược quốc tế Liên hiệp quốc về giảm nhẹ thiên tai (UNISDR), Bộ trưởng Ai Cập Hala el-Saeed khẳng định mặc dù nhân loại đã đạt được những tiến bộ đáng kể việc thực hiện các cơ chế đối phó với biến đổi khí hậu trong những năm qua, nhưng các nước ở phía Nam bán cầu hiện đang phải đối mặt với những trở ngại trong việc ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Do đó, nếu không có những biện pháp can thiệp nhanh chóng, thì chi phí thiệt hại do thiên tai gây ra ở châu Phi sẽ tăng lên 415 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030.

Đất khô nứt nẻ trên cánh đồng ở Qaliubia, Ai Cập. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Ai Cập là quốc gia thuộc khu vực Bắc Phi. Để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, thời gian qua nước này đã tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân vào nền kinh tế, hướng tới mục tiêu nhằm giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu. Đồng thời, Ai Cập đã hướng tới chuyển đổi xanh bằng các khoản đầu tư trong và ngoài nước vào các hoạt động kinh tế xanh.



Ngoài ra, năm 2019, Chính phủ Ai Cập thành Quỹ Chủ quyền nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư nước ngoài vào các dự án chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh và năng lượng tái tạo.



Tại hội nghị COP27 đang diễn ra, Bộ trưởng el-Saeed đưa ra sáng kiến với kế hoạch tăng cường đầu tư xanh lên 50% tổng đầu tư công vào năm 2024-2025, tăng từ mức 40% hiện nay.



COP27 có sự tham dự của các phái đoàn đến từ gần 200 nước, khoảng 110 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu Chính phủ cùng với hơn 40.000 đại biểu khác. Đây là hội nghị thượng đỉnh về khí hậu có số lượng người tham gia đông đảo nhất từ trước đến nay.





HUỲNH LÊ (tổng hợp)