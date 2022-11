Ấn Độ phủ nhận báo cáo của Ủy ban Tự do Tôn giáo quốc tế Mỹ

(GLO)- TTXVN tại New Delhi-Ấn Độ ngày 24-11 cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho rằng những đánh giá trong báo cáo của Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Mỹ (USCIRF) về tự do tôn giáo của Ấn Độ là thiên vị và không chính xác.

Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: AP

Ông Bagchi cho rằng, USCIRF có xu hướng liên tục xuyên tạc sự thật, điều này cho thấy họ thiếu hiểu biết về Ấn Độ, khuôn khổ hiến pháp, chủ nghĩa đa nguyên và nền dân chủ lành mạnh của nước này.

Hồi tháng 6 năm nay, Ấn Độ cũng đã kịch liệt phản đối báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ về tự do tôn giáo ở nước này, cho rằng dựa trên “các yếu tố đầu vào mang tính động cơ và những quan điểm thiên vị”. Báo cáo đã cáo buộc nhiều cuộc tấn công nhằm vào thành viên các cộng đồng tôn giáo thiểu số, giết chóc, tấn công và đe dọa, diễn ra ở Ấn Độ trong suốt năm 2021.

Ông Bagchi nhấn mạnh: “Chúng tôi đã lưu ý về việc công bố báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ và những bình luận thiếu thông tin của các quan chức cấp cao Mỹ. Thật không may là nền chính trị tranh thủ phiếu bầu của người dân lại đang hiện diện trong các quan hệ quốc tế”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ, “là một xã hội đa nguyên tự nhiên, Ấn Độ coi trọng tự do tôn giáo và nhân quyền. Trong các cuộc thảo luận với Mỹ, chúng tôi thường nêu bật những vấn đề quan ngại liên quan tới nội dung này, trong đó có các vụ tấn công mang động cơ phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tội ác, bạo lực và súng đạn”.

TS (từ TTXVN, baoquocte.vn, TPO)