'Thái tử' Lee Jae-yong chính thức trở thành chủ tịch Samsung

Ông Lee Jae-yong đã chính thức trở thành chủ tịch của Tập đoàn điện tử Samsung, theo thông báo ngày 27.10 của “đế chế” kinh doanh 250 tỉ USD của Hàn Quốc.





Hãng tin Yonhap dẫn thông báo của Samsung cho biết ông Lee Jae-yong, thế hệ thứ 3 của gia đình họ Lee đã lập ra “đế chế” Samsung, được thăng chức chủ tịch và quyết định được hội đồng quản trị ủng hộ trong cuộc họp ngày 27.10.





Ông Lee Jae-yong, cháu nội của người sáng lập Samsung Lee Byung-chul. Ảnh: Bloomberg



Tập đoàn Samsung do ông Lee Byung-chul thành lập vào năm 1938. Sau khi ông Lee Byung-chul qua đời năm 1987, người con trai thứ của ông là Lee Kun-hee tiếp quản vị trí điều hành cho đến khi qua đời vào năm 2020. Vị trí chủ tịch bị bỏ trống cho đến nay.



Ông Lee Jae-yong (54 tuổi, tên gọi khác là Jay Y. Lee), quý tử của ông Lee Kun-hee, bắt đầu làm việc cho Samsung từ năm 1991 và được thăng chức Phó chủ tịch vào năm 2012.



Việc ông Lee Jae-yong, người được coi là "thái tử" của Samsung, trở thành lãnh đạo tập đoàn đã được dự kiến từ lâu nhưng bị trì hoãn sau các cuộc điều tra tham nhũng khiến ông 2 lần phải ngồi tù.



Hồi tháng 8, ông Lee được tổng thống ân xá tội danh trong vụ án hối lộ liên quan đến cựu Tổng thống Park Geun-hye.



Việc thăng chức giúp ông Lee trở thành lãnh đạo doanh nghiệp quyền lực bậc nhất tại Hàn Quốc. Chức vụ này tuy không khác biệt nhiều so với thời gian gần đây khi ông gần như đã là lãnh đạo trên thực tế, tuy nhiên việc danh chính ngôn thuận là tân chủ tịch sẽ giúp việc quản lý của ông Lee trở nên suôn sẻ hơn.



Ngay trong ngày ông Lee được thăng chức, tập đoàn Samsung công bố báo cáo kết quả kinh doanh trong Quý 3/2022 cho thấy lợi nhuận giảm mạnh và cảnh báo chưa thể dự báo về sự phục hồi trong nhu cầu công nghệ cho đến nửa sau năm 2023. Báo cáo này đánh dấu những thách thức lớn mà ông Lee sẽ phải giải quyết.



Trong thông báo, tập đoàn nói rằng đã thăng chức cho ông Lee dựa trên “cân nhắc nhu cầu khẩn cấp trong việc quản lý và điều hành ổn định giữa môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng xấu”.



Trong tuyên bố của mình, ông Lee nói rằng đây là thời khắc then chốt và là lúc để lên kế hoạch cho bước tiếp theo của Samsung. “Đây là lúc để hành động, để dũng cảm và vững bước trong sự tập trung”, ông nói.

Theo Vi Trân (TNO)