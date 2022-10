Ông Tập Cận Bình tái cử BCH TW Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX

Số ủy viên nữ chiếm 5,36% trong tổng số 205 ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX, cao hơn so với tỷ lệ ủy viên nữ của khóa trước là 4,9%.



Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc ra mắt vào ngày mai

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 22/10. (Ảnh: THX/TTXVN)





Theo danh sách chính thức, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX được bầu ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc có 11 ủy viên nữ.



Như vậy, số ủy viên nữ chiếm 5,36% trong tổng số 205 ủy viên chính thức của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX, cao hơn so với tỷ lệ ủy viên nữ của khóa trước là 4,9%.



Nữ giới ngày càng đóng vai trò nổi bật hơn trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế và xã hội ở Trung Quốc những năm gần đây. Tuy vậy, lĩnh vực chính trị vẫn chủ yếu do nam giới nắm vai trò chủ đạo.



Một số nữ đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được bầu vào Bộ Chính trị, song vị trí trong Thường vụ Bộ Chính trị từ khi thành lập đến nay vẫn hoàn toàn chỉ có các ủy viên nam giới.



Gần đây nhất, nữ ủy viên duy nhất trong Bộ Chính trị Khóa XIX là Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Tôn Xuân Lan - người vừa rời chức vụ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 21/10 và sẽ nghỉ hưu khỏi chức vụ chính quyền vào tháng 3 năm sau.



Sáng 22/10, trong phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, các đại biểu đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX gồm 205 ủy viên chính thức và 171 ủy viên dự khuyết, 133 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Khóa XX.



Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tái cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX. Ngoài ông Tập Cận Bình, 2 ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Khóa XIX tiếp tục tái cử Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Vương Hộ Ninh và Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Triệu Lạc Tế.



Thủ tướng Lý Khắc Cường, Ủy viên trưởng Nhân Đại (Chủ tịch Quốc hội) Lật Chiến Thư, Chủ tịch Hội nghị chính trị hiệp thương nhân dân (Chính hiệp) Uông Dương và Phó Thủ tướng Hàn Chính không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX.



Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIX đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa XIX, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng.



Theo kế hoạch, sau khi bế mạc Đại hội XX, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XX sẽ họp phiên toàn thể lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị.



Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, diễn ra từ ngày 16-22/10, là sự kiện hết sức quan trọng đối với Trung Quốc trong thời khắc then chốt khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới bước vào hành trình mới xây dựng toàn diện đất nước hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.



Đại hội đã nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo nhân dân các dân tộc Trung Quốc cùng nỗ lực thực hiện mục tiêu “100 năm” thứ hai - xây dựng Trung Quốc trở thành đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện về mọi mặt thông qua con đường hiện đại hóa của Trung Quốc.

Theo Tuấn Anh (TTXVN/Vietnam+)