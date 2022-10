Messi được bình chọn là cầu thủ hay nhất trong lịch sử bóng đá thế giới

(GLO)- Theo bình chọn của tạp chí Four four two, Lionel Messi là cầu thủ đứng đầu top 10 cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới.

Qatar 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng Messi tham dự

Messi có cán mốc 700 bàn thắng trước Ronaldo?

Messi đứng đầu trong danh sách cầu thủ hay nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ảnh internet

Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Messi đã giành 7 quả bóng vàng. Danh thủ bóng đá vẫn đang trên hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2022.

Tiếp theo trong danh sách top 10 là huyền thoại bóng đá Argentina, Diego Maradona. Ngôi sao Cristiano Ronaldo xếp thứ 3.

Vua bóng đá Pele xếp thứ 4, trong khi đó huyền thoại bóng đá Pháp, Zinedine Zidane xếp thứ 5. Xếp thứ 6 là huyền thoại bóng đá Hà Lan Johan Cruyff. George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas và Rô béo là những người còn lại trong Top 10.

PHƯƠNG VI (tổng hợp)