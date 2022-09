Iraq tiêu diệt 5 phần tử khủng bố IS

(GLO)- Ngày 4-9, trong một đợt truy quét tại miền Bắc Iraq, có 5 tay súng thuộc tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng bị quân đội tiêu diệt.

Theo đó, các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công 2 vị trí ẩn náu của IS, tiêu diệt 3 phần tử khủng bố trong chiến dịch tại tỉnh Kirkuk. Được biết, trong số các phần tử khủng bố có thủ lĩnh địa phương của IS tại khu vực Tây Nam tỉnh Kirkuk.

Các tay súng IS tại tỉnh Salahuddin, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại dãy núi Himreen, 1 chỉ huy IS địa phương cùng 1 tay súng khác cũng bị lực lượng quân đội và bán dân quân Hashd Shaabi tiêu diệt.

Trước đó, Cơ quan Tình báo quốc gia Iraq đã phát hiện và cung cấp thông tin tọa độ vị trí ẩn nấp của các phần tử khủng bố. Một máy bay chiến đấu F-16 đã xuất kích, sử dụng bom dẫn đường chính xác đã phá hủy vị trí ẩn náu của IS. Hiện tại, các lực lượng quân đội, tình báo và an ninh Iraq tiếp tục các chiến dịch truy quét tiêu diệt tàn binh IS trên khắp đất nước.

