Campuchia đột kích lớn triệt phá sòng bài sau lệnh của Thủ tướng Hun Sen

400 người nước ngoài đã bị bắt trong cuộc đột kích triệt phá sòng bài trực tuyến bất hợp pháp hôm 17.9 ở Sihanoukville, Campuchia sau lệnh của Thủ tướng Hun Sen.



Bộ Ngoại giao chỉ đạo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam tại Campuchia

Một ổ cờ bạc bất hợp pháp ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Khmer Times



Theo tờ Khmer Times, chi tiết đầy đủ vẫn chưa được công bố, nhưng thông tin cho biết Bộ Chỉ huy Thống nhất Hành chính tỉnh Preah Sihanouk đã phối hợp với Cục An ninh Trung ương của Tổng cục Cảnh sát Quốc gia, Tổng cục Nhập cư, Văn phòng Công tố tỉnh và ban ngành liên quan để đột kích Công ty Giải trí Quốc tế Boeng Chheng, ở Sangkat 3, Sihanoukville, tỉnh Sihanoukville.



Theo báo cáo, các nhà chức trách đã tìm thấy bằng chứng về việc đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp và hơn 400 người nước ngoài đã bị giam giữ trong cuộc đột kích này.



Cuộc đột kích là một phần của chiến dịch trấn áp quy mô lớn chống cờ bạc bất hợp pháp do Thủ tướng Hun Sen chỉ thị.



Trong thông điệp ghi âm được công bố hôm 17.9, Thủ tướng Hun Sen yêu cầu truy quét nghiêm ngặt nạn cờ bạc bất hợp pháp hỗn loạn ở Campuchia, đồng thời cảnh báo về những hậu quả với các quan chức lơ là trách nhiệm.



Thủ tướng Hun Sen nêu rõ: “Tôi muốn ban hành một mệnh lệnh rất nghiêm khắc, hãy hành động dứt khoát và kịp thời. Không thể dung thứ cho tình trạng hỗn loạn tại các sòng bài. Chúng ta phải kiên quyết. Tôi sẽ không ngần ngại cách chức các quan chức cấp tỉnh, thành phố, địa phương hoặc bất kỳ cảnh sát nào bị coi là thiếu trách nhiệm”.



Thủ tướng Campuchia Hun Sen nhấn mạnh rằng hoạt động đánh bạc không mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế quốc gia mà ngược lại còn dẫn đến việc những người nghiện cờ bạc phải bán trâu bò, nhà cửa vì đánh bạc.



Thủ tướng cũng đã ra lệnh đóng cửa tất cả các quán cà phê, tiệm mì và tất cả các địa điểm cho phép đánh bạc.



Ông Hun Sen cũng kêu gọi các doanh nghiệp rút khỏi hoạt động cờ bạc trái phép nếu không muốn doanh nghiệp bị đóng cửa. Ông nhấn mạnh, mệnh lệnh này là để mang lại hạnh phúc cho người dân và tránh nạn trộm cướp trong xã hội do cờ bạc.



Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia, Thống tướng Sok Phal đã được giao nhiệm vụ chấm dứt nạn cờ bạc bất hợp pháp ở nước này. Được Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng bổ nhiệm hôm 14.9, Thống tướng Sok Phal đã bắt đầu công việc mới ngay lập tức.



Các hoạt động cờ bạc như đua gà, chọi gà, poker và xổ số, đang mọc lên như nấm ở các xã trong cả nước.



https://laodong.vn/the-gioi/campuchia-dot-kich-lon-triet-pha-song-bai-sau-lenh-cua-thu-tuong-hun-sen-1094681.ldo



Theo Khánh Minh (LĐO)