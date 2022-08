Tỉ phú châu Á đầu tiên trở thành người giàu thứ 3 thế giới là ai?

Tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani trở thành người châu Á đầu tiên vươn lên đến vị trí thứ 3 trong số các tỉ phú giàu nhất thế giới, dù tên tuổi ông ít nổi tiếng ở nước ngoài vài năm trước đây.



Châu Á có thêm 20 "tỉ phú thời đại dịch"

Ông Adani phát biểu trong một cuộc họp báo ở Ahmedabad. Ảnh: AFP



Theo Bloomberg ngày 30.8, tỉ phú Ấn Độ Gautam Adani trở thành người giàu thứ 3 thế giới và là người châu Á đầu tiên xếp ở vị trí danh sách các tỉ phú của Bloomberg.



Bỏ học đại học, thử vận may bằng cách buôn kim cương trước khi chuyển qua than đá và xây dựng một trong những tập đoàn lớn nhất, tỉ phú 60 tuổi này đã xếp ở vị trí mà người đồng hương Mukesh Ambani (Tập đoàn Reliance Industries) hay tỉ phú Ấn Độ Jack Ma chưa từng làm được.



Với khối tài sản 137,4 tỉ USD, ông Adani đã vượt qua chủ tịch LVMH Bernard Arnault và đang bám theo 2 vị trí dẫn đầu của tỉ phú Elon Musk và Jeff Bezos.



Trong vài năm qua, ông Adani đã mở rộng tập đoàn Adani, đầu tư vào nhiều lĩnh vực từ trung tâm dữ liệu cho đến xi măng, truyền thông và alumin.



Giờ đây, Tập đoàn Adani sở hữu công ty tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực điều hành cảng biển và cảng hàng không, phân phối gas trong thành phố và khai thác than. Trong khi cảng Carmichael tại Úc bị nhiều nhà hoạt động môi trường chỉ trích, tập đoàn này vào tháng 11.2021 đã cam kết đầu tư 70 tỉ USD trong lĩnh vực năng lượng xanh để trở thành nhà sản xuất năng lượng tái tạo lớn nhất thế giới.



Tuy nhiên, có nhiều lo ngại về tăng trưởng cấp số nhân của tập đoàn. Hàng loạt thỏa thuận của ông Adani càng ngày càng được cấp vốn từ các khoản nợ và tập đoàn của ông đang nợ nhiều, theo báo cáo mới đây của công ty phân tích tín dụng CreditSights.



Trong năm nay, tài sản của ông Adani đã tăng thêm 60,9 tỉ USD, hơn các tỉ phú khác ít nhất 5 lần. Ông thay thế vị trí của ông Ambani, trở thành người giàu nhất châu Á vào tháng 2 và vượt qua tỉ phú Bill Gates vào tháng 7.



Việc ông vượt qua nhiều tỉ phú khác cũng một phần là nhờ họ đẩy mạnh hoạt động từ thiện. Tỉ phú Gates hồi tháng 7 đã chuyển 20 tỉ USD vào quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates, còn tỉ phú Warren Buffet quyên góp hơn 35 tỉ USD.



Bản thân tỉ phú Adani cũng tăng số tiền quyên góp và vào tháng 6 cam kết sẽ quyên góp 7,7 tỉ USD cho các mục đích từ thiện xã hội, dù chưa thông báo chi tiết.

Theo Khánh An (TNO)