Tháo rời vũ khí Nga bị bắt giữ ở Ukraine, phát hiện bí mật bất ngờ

Tháo rời các loại vũ khí Nga bị bắt giữ và thu hồi ở Ukraine, các chuyên gia phát hiện bên trong có hơn 450 linh kiện do nước ngoài sản xuất, theo Aljazeera.



Nhiều vũ khí Nga bị thu hồi hoặc bắt giữ ở Ukraine được cho là có chứa nhiều linh kiện và thành phần do nước ngoài, bao gồm các công ty phương Tây sản xuất. Ảnh Aljazeera



Hơn 450 linh kiện do nước ngoài sản xuất đã được tìm thấy trong các vũ khí Nga bị thu hồi ở Ukraine. Đây là bằng chứng cho thấy Moscow đã mua lại các công nghệ quan trọng từ nhiều công ty ở Mỹ, châu Âu và châu Á trong những năm trước khi phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, Aljazeera dẫn một báo cáo mới của Viện nghiên cứu quốc phòng Royal United Services (RUSI) cho biết.



Kể từ khi bắt đầu xung đột với Nga cách đây 5 tháng, quân đội Ukraine đã chiếm được hoặc thu hồi được nhiều vũ khí nguyên vẹn hoặc hư hỏng một phần của Nga ở chiến trường. Theo nghiên cứu của RUSI, sau khi được tháo rời, 27 trong số các hệ thống vũ khí này, từ tên lửa hành trình đến hệ thống phòng không của Nga đều được hình thành nhờ vào các linh kiện của phương Tây.



Điều đó có nghĩa là Nga dựa đáng kể vào các linh kiện của nước ngoài, trong đó có phương Tây để chế tạo vũ khí.



Theo RUSI, khoảng 2/3 số linh kiện trong vũ khí Nga được sản xuất bởi các công ty có trụ sở tại Mỹ, dựa trên vũ khí thu hồi từ Ukraine.



Các linh kiện và thành phần do Công ty Thiết bị Analog và Texas Instruments có trụ sở tại Mỹ sản xuất chiếm gần 1/4 tổng số các linh kiện phương Tây trong vũ khí Nga.



Các linh kiện và thành phần khác đến từ các công ty ở các quốc gia bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Thụy Sĩ, Hà Lan và Vương quốc Anh.



Các nhà nghiên cứu của RUSI cho biết, tên lửa hành trình 9M727 của Nga - một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Moscow có thể bay ở độ cao thấp để né tránh radar và có thể tấn công các mục tiêu cách xa hàng trăm km - chứa 31 thành phần nước ngoài.



Trong một trường hợp khác, một tên lửa hành trình Kh-101 của Nga - đã được sử dụng để tấn công các thành phố của Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev - cũng có 31 thành phần nước ngoài. Một số bộ phận do Tập đoàn Intel và công ty bán dẫn Xilinx của Mỹ sản xuất.



Jack Watling, một chuyên gia về tác chiến trên bộ tại RUSI cho biết: “Các loại vũ khí của Nga phụ thuộc rất nhiều vào các thiết bị điện tử của phương Tây".



RUSI nhận định, việc tăng cường các biện pháp trừng phạt, hạn chế xuất khẩu có thể khiến Nga khó bổ sung kho vũ khí của họ bao gồm tên lửa hành trình.





