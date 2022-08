Liên hợp quốc kêu gọi đánh thuế mạnh các "đại gia" dầu khí

(GLO)- Ngày 3-8, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres kêu gọi đánh thuế khoản lợi nhuận khổng lồ mà các công ty dầu khí thu được nhằm giảm thiểu tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng đối với những người dân nghèo.





Một cơ sở khai thác dầu của tập đoàn Chevron tại El Segundo, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên của TTXVN tại LHQ, phát biểu tại lễ ra mắt báo cáo thứ 3 của Nhóm Ứng phó khủng hoảng toàn cầu về lương thực, năng lượng và tài chính do cuộc xung đột tại Ukraine, người đứng đầu LHQ nhấn mạnh rằng việc các công ty dầu khí thu lợi nhuận khổng lồ do khủng hoảng năng lượng và đẩy gánh nặng tài chính lên vai những người dân nghèo nhất, đồng thời gây ra hậu quả to lớn cho khí hậu và môi trường là hành động vô đạo đức. Ông ước tính khoản lợi nhuận các công ty dầu khí lớn nhất thu được trong quý I năm nay lên tới 100 tỷ USD, đồng thời kêu gọi các chính phủ đánh thuế khoản lợi nhuận khổng lồ này để có thêm nguồn thu hỗ trợ người nghèo vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Tổng Thư ký Guterres cũng kêu gọi tất cả người dân hãy cùng gửi đi thông điệp dứt khoát đối với ngành dầu khí rằng nhiên liệu hóa thạch đang gây ra khó khăn cho những người dân nghèo và phá hủy hành tinh chung của loài người.



Người đứng đầu LHQ cũng cho rằng các nước, đặc biệt các nước phát triển, phải có trách nhiệm kiểm soát nhu cầu sử dụng năng lượng của người dân thông qua các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu, khuyến khích sử dụng phương tiện công cộng và có nhiều giải pháp phù hợp điều kiện thiên nhiên cũng như chuyển đổi sang các loại năng lượng xanh và sạch.



