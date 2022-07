Ukraina dọa tấn công Hạm đội Biển Đen Nga, lấy lại Crimea

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina de dọa tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp và giành lại Crimea.



Chiến hạm Nga ở cảng Sevastopol, Crimea. Ảnh: Sputnik



Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina Vladimir Gavrilov tuyên bố sẽ triệt phá Hạm đội Biển Đen của Nga và giành lại quyền kiểm soát Crimea bằng vũ khí của phương Tây.



Hạm đội Biển Đen của Nga - đóng tại thành phố cảng Sevastopol của Crimea - là "mối đe dọa thường trực" đối với Ukraina và Kiev phải giải quyết vấn đề này, Thứ trưởng Gavrilov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Times hôm 19.7 nhân chuyến thăm Anh.



Ông Gavrilov nói thêm, Kiev đã chờ đợi để nhận vũ khí tầm xa hơn từ nước ngoài trước khi tiến hành tấn công.



“Chúng tôi đang nhận vũ khí chống hạm và sớm hay muộn chúng tôi cũng sẽ nhắm mục tiêu vào hạm đội. Đó là điều không thể tránh khỏi vì chúng tôi phải đảm bảo an ninh cho người dân của mình” - Thứ trưởng Quốc phòng Ukraina giải thích.



Ông Gavrilov tuyên bố, Ukraina cũng đang có kế hoạch lấy lại Crimea - bán đảo đã sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý năm 2014.



Theo quan chức này, chính phủ Ukraina đang thảo luận với các quốc gia phương Tây về việc liệu có thể sử dụng vũ khí do những nước này cung cấp để nhắm vào các lực lượng Nga trên bán đảo Crimea hay không.



Giới chức Mỹ trước đó cho biết, Kiev đã hứa rằng, vũ khí Mỹ sản xuất - bao gồm các hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao M142 HIMARS và M270 MLRS - sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Kiev cho hay, họ không coi Crimea là một phần của Nga, mà coi đây là lãnh thổ của Ukraina bị Nga chiếm đóng.



“Không sớm thì muộn chúng tôi sẽ có đủ nguồn lực để nhắm vào Nga ở Biển Đen và Crimea. Crimea là lãnh thổ của Ukraina, đó là lý do tại sao bất kỳ mục tiêu nào ở đó đều hợp pháp đối với chúng tôi” - Thứ trưởng Quốc phòng Gavrilov tuyên bố.



Ông Gavrilov cũng không loại trừ việc sử dụng các biện pháp ngoại giao để giành lại Crimea, nói rằng phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng để làm điều đó theo cách đúng đắn.



“Nga sẽ phải rời Crimea nếu họ muốn tồn tại như một quốc gia” - ông Gavrilov nhấn mạnh.





Ukraine tuyên bố sẽ giành lại Crimea bằng vũ khí phương Tây. Ảnh: RT



Tuyên bố của ông Gavrilov không được chú ý ở Mátxcơva, theo RT. Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng, đây là “một bằng chứng nữa cho thấy chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga là một động thái đúng đắn và hoàn toàn hợp lý vì đó là cách duy nhất để cứu Ukraina khỏi các nhà lãnh đạo như Gavrilov".



Thứ trưởng Quốc phòng Gavrilov là nhân vật mới nhất trong hàng loạt quan chức cao cấp Ukraina đe dọa sử dụng vũ lực đối với Crimea.



Tuần trước, phát ngôn viên cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraina, Vadim Skibitskiy, cũng cho biết Kiev coi Crimea là mục tiêu hợp pháp cho các lực lượng của mình vì bán đảo đang được Mátxcơva sử dụng như một trung tâm vận tải.



Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, cảnh báo rằng nếu giới lãnh đạo Ukraina thực sự quyết định tấn công bán đảo thì "Ngày Phán quyết" sẽ đến với tất cả họ ngay lập tức, nhanh chóng và khắc nghiệt.



