Tổng thống Ukraine cách chức cùng lúc 2 "sếp" lớn

AP đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 17-7 đã cách chức giám đốc cơ quan an ninh và tổng công tố viên của nước này vì “phản quốc”.





"Hơn 60 nhân viên của văn phòng công tố và SBU (cơ quan an ninh quốc gia) đã ở lại lãnh thổ bị chiếm đóng và hoạt động chống lại nhà nước của chúng ta. Một loạt tội ác chống lại nền tảng an ninh quốc gia và các mối liên hệ được ghi nhận giữa lực lượng an ninh Ukraine và các cơ quan đặc nhiệm Nga đặt ra câu hỏi về các nhà lãnh đạo tương ứng của họ" - Tổng thống Zelensky nói.



Giám đốc SBU bị sa thải là Ivan Bakanov, một người bạn thời thơ ấu và do chính Tổng thống Zelensky bổ nhiệm. Ông Bakanov hứng chỉ trích ngày càng tăng về những vi phạm an ninh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24-2. Tạp chí Politico hồi tháng trước dẫn một số nguồn tin Ukraine và phương Tây cho biết Tổng thống Zelensky đang tìm cách thay thế ông Bakanov.





Ông Ivan Bakanov. Ảnh: The Odessa Journal





Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cách chức Tổng công tố viên Iryna Venediktova và thay thế bà bằng cấp phó Oleksiy Symonenko. Bà Venediktova là người dẫn đầu các cuộc điều tra tội phạm chiến tranh ở Ukraine.



Trong khi đó, hôm 17-7, tên lửa của Nga đã tấn công các cơ sở công nghiệp tại Mykolaiv, một trung tâm đóng tàu quan trọng ở miền Nam Ukraine. Thị trưởng Oleksandr Senkevych cho hay tên lửa nhằm vào một cơ sở hạ tầng và công nghiệp. Mykolaiv - nằm gần bờ biển Đen giữa bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng và cảng Odesa chính của Ukraine - bị tấn công bằng tên lửa thường xuyên trong những tuần gần đây.



Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, hôm 17-7 nói rằng tên lửa của Nga đã phá hủy một kho chứa tên lửa chống hạm Harpoon do các đồng minh NATO chuyển cho Ukraine.



Theo AP, quân đội Nga tuyên bố mục tiêu cắt đứt toàn bộ bờ biển Đen của Ukraine đến tận biên giới Romania. Nếu thành công, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế và thương mại của Ukraine, đồng thời cho phép Moscow thiết lập một cây cầu trên bộ tới khu vực ly khai Transnistria của Moldova, nơi đặt căn cứ quân sự của Moscow.



Nga cũng tìm cách củng cố các vị trí của họ ở khu vực Kherson gần Crimea và một phần của khu vực phía Bắc Zaporizhzhia - chiếm được từ những ngày đầu của chiến dịch quân sự đặc biệt.



Hiện tại, quân đội Nga đang tập trung vào việc cố gắng kiểm soát vùng trung tâm công nghiệp phía Đông của Ukraine là Donbas. Ukraine tuyên bố lực lượng của họ vẫn giữ được hai ngôi làng nhỏ ở khu vực Luhansk, một trong hai khu vực tạo nên Donbas, và đang ngăn quân đội Nga tiến sâu hơn vào khu vực thứ hai Donetsk, bao gồm Sloviansk, thành trì quan trọng của Ukraine ở Donetsk.



Trong chuyến thăm tiền tuyến hôm 16-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ra lệnh "tăng cường hoạt động của các đơn vị trong tất cả khu vực hoạt động". Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Kiev tấn công cây cầu nối Crimea và Nga thì giới lãnh đạo Ukraine sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)