Tổng thống Joe Biden trao Huân chương Tự do cho Steve Jobs

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố những cá nhân được Huân chương Tự do cho năm nay, trong đó có cố CEO Steve Jobs của Apple.



Cố CEO kiêm đồng sáng lập Apple Steve Jobs nằm trong danh sách 17 người được nhận. Theo thông tin, giải thưởng sẽ được trao vào ngày 7.7.



Huân chương Tự do của Tổng thống được trao cho Jobs vì vai trò của ông trong việc thay đổi cách thế giới giao tiếp, chuyển đổi ngành công nghiệp máy tính, âm nhạc, điện ảnh và không dây.



Thông báo cho biết Steve Jobs là đồng sáng lập, giám đốc điều hành và chủ tịch của Apple, Giám đốc điều hành của Pixar và giữ vai trò lãnh đạo tại Công ty Walt Disney. Tầm nhìn, trí tưởng tượng và sự sáng tạo của ông đã dẫn đến những phát minh đã và đang tiếp tục thay đổi cách thế giới giao tiếp, cũng như biến đổi các ngành công nghiệp máy tính, âm nhạc, phim ảnh và không dây.



Thông báo từ nhà trắng về các cá nhân nhận được Huân chương Tự do của Tổng thống. Ảnh chụp màn hình



Huân chương Tự do của Tổng thống là danh dự dân sự cao nhất ở Mỹ. Nó được trao cho những người có đóng góp mẫu mực cho sự thịnh vượng, giá trị hoặc an ninh của Mỹ, hòa bình thế giới, hoặc những nỗ lực quan trọng khác của xã hội, công cộng hoặc tư nhân.



Jobs qua đời vào ngày 5.10.2011 sau trận chiến với căn bệnh ung thư tuyến tụy. Huân chương Tự do trao cho những người đã qua đời là khá hiếm. Năm nay, ngoài Steve Jobs có 2 người đã qua đời nữa cũng nhận được huân chương này, trong đó nổi tiếng không kém là ông John McCain.



Thông báo không đề cập đến việc ai sẽ tham dự đại diện cho Steve Jobs. Nhưng có thể sẽ là Laurene Powell-Jobs, vợ của cố CEO này.

Theo Loan Chi (TNO)