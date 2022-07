Phương Tây thất bại trong việc cô lập Nga

(GLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "bật đèn xanh" cho thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc ở Biển Đen. Đây là thỏa thuận lớn đầu tiên giữa Moskva và Kiev kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào ngày 24-2.

Thỏa thuận do Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Liên hợp quốc (LHQ) đàm phán, đặt ra khuôn khổ cho việc nối lại các chuyến hàng vận chuyển ngũ cốc từ Ukraine. Ngoài ra, thỏa thuận cũng quy định việc thành lập một “trung tâm kiểm soát” do các quan chức LHQ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga và Ukraine điều hành tại Istanbul để giám sát và điều phối việc xuất khẩu ngũ cốc từ một hành lang hàng hải an toàn được chỉ định. Thỏa thuận này cũng bao gồm việc xuất khẩu lương thực từ các thành phố cảng Odessa, Chernomorsk và Yuzhny của Ukraine.

Các chi tiết đầy đủ của kế hoạch không được công bố ngay lập tức. Các quan chức Nga trước đây khẳng định rằng, các tàu Ukraine chở ngũ cốc ra khỏi nước này phải chịu sự kiểm tra của Hải quân Nga khi trở về, với lý do lo ngại rằng các tàu này có thể được sử dụng để nhập lậu thiết bị quân sự vào Ukraine.

Theo phiên bản cuối cùng của thỏa thuận, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có thể kiểm tra các tàu của Ukraine. Các bên tham gia đã đạt được thỏa thuận sơ bộ hồi đầu tuần trước, song vẫn cần được Tổng thống Putin “bật đèn xanh”. Ông Putin đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi đầu tuần để hoàn tất thỏa thuận và cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vì những nỗ lực chủ động của Ankara nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc trong nhiều tháng qua.

Từ trái qua phải là các ông Putin, Raisi và Erdogan. Ảnh: AP Thỏa thuận ngũ cốc đã kết thúc một tuần ngoại giao của Nga. Theo nhận định của các chuyên gia, các hoạt động ngoại giao này là để chứng tỏ cho phương Tây thấy rằng chiến dịch của phương Tây nhằm cô lập Moskva về mặt kinh tế và chính trị đã thất bại.