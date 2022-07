Nga, Ukraine dồn lực cho trận chiến lớn ở miền nam

Nga giảm cung ứng khí đốt cho châu Âu



Reuters ngày 26.7 đưa tin Tập đoàn Gazprom (Nga) vừa thông báo rằng nguồn cung khí đốt đến Đức qua đường ống Nord Stream 1 sẽ giảm xuống chỉ còn 20% công suất. Theo đó, lưu lượng sẽ giảm xuống còn 33 triệu m3/ngày từ 11 giờ ngày 27.7 (giờ VN), bằng phân nửa so với lưu lượng hiện tại vốn đã giảm, vì cần phải dừng hoạt động một tua bin tại trạm nén khí. Tuy nhiên, phía Đức cho rằng không có lý do kỹ thuật nào dẫn đến việc cắt giảm lưu lượng đường ống đơn lớn nhất dẫn khí đốt từ Nga đến châu Âu này. Quan chức Kadri Simson phụ trách chính sách năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) cũng cho rằng không có lý do kỹ thuật trong việc cắt giảm, đồng thời cho rằng đó là do “động cơ chính trị” của Nga. EU đang kêu gọi các thành viên cắt giảm tiêu thụ khí đốt để dự trữ cho mùa đông.



Liên quan xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua biển Đen, dự kiến lô hàng đầu tiên sẽ rời cảng trong vài ngày tới, theo thông tin từ LHQ và Ukraine. Phó phát ngôn LHQ Farhan Haq cho hay tất cả các bên đã xác nhận lại cam kết, sau khi Nga phóng tên lửa đến cảng Odessa vào ngày 23.7.