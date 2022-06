Nga tuyên bố thắng lợi ở Donbass

Nga tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát 97% Lugansk - một trong hai tỉnh tạo nên vùng Donbass của Ukraina.



Xung đột ngày thứ 100: Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraina

Quân nhân Nga vận hành hệ thống phóng tên lửa phóng loạt Uragan trong chiến dịch quân sự ở Ukraina. Ảnh: Sputnik





Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, lực lượng Nga đã kiểm soát gần như toàn bộ tỉnh Lugansk. Theo các quan chức Ukraina và các nhà phân tích quân sự, gần một nửa diện tích tỉnh Donetsk cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga.



Sau khi từ bỏ nỗ lực chiếm Kiev hai tháng trước, Nga tuyên bố việc chiếm toàn bộ Donbass là mục tiêu chính.



RT dẫn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga và các đồng minh đã đạt được nhiều tiến bộ hơn trong việc chiếm hoàn toàn Donbass. Khoảng 15 cộng đồng đã bị kiểm soát, bao gồm cả Svyatogorsk - thị trấn nơi các lực lượng Ukraina được cho là đã đốt phá một tu viện bằng gỗ khi rút lui vào tuần trước.



Svyatogorsk nằm ở tả ngạn sông Severny Donets và được Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tuyên bố chủ quyền là một phần lãnh thổ của mình. Tuần trước, Skete of All Saints, một tu viện bằng gỗ lịch sử nằm trong thị trấn, đã bị đốt cháy và thiêu rụi. Nga cáo buộc các lực lượng Ukraina cố tình phóng hỏa để che đậy việc rút lui. Trong khi đó, các quan chức Ukraina đổ lỗi cho quân đội Nga về vụ việc.



Hôm 6.6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Ukraina đã cho nổ tung một cây cầu trong cùng khu vực, cắt đứt con đường ngắn nhất kết nối giữa vùng phía bắc và phần còn lại của lãnh thổ DPR. Svyatogorsk nằm trên biên giới giữa hai nước cộng hòa Donbass.



Theo ông Shoigu, quân đội Nga và đồng minh đã chiếm giữ 15 cộng đồng gần sông khi tiến đánh lực lượng Ukraina. Ông Shoigu cho biết, đã “giải phóng" 97% lãnh thổ mà LPR tuyên bố chủ quyền. Tất cả khu dân cư ở Severodonetsk hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga và các cuộc giao tranh chỉ giới hạn ở các khu công nghiệp ngoại ô thành phố. Bộ trưởng cho hay, với việc binh lính Ukraina tiếp tục đầu hàng, tổng số tù binh đã lên tới 6.489 người.



Severodonetsk là nơi đặt trụ sở của chính quyền do Kiev chỉ định đối với vùng Lugansk, khu vực đang tranh chấp bởi LPR - nước cộng hoà tự xưng được Nga công nhận. Thành phố đã chứng kiến ​​các cuộc giao tranh dữ dội trong những tuần gần đây khi lực lượng LPR và Nga tiến quân.



Các quan chức ở Kiev tuần trước tuyên bố, quân đội Nga được phép vào thành phố trước một cuộc phản công lớn. Sergey Gaiday, người đứng đầu chính quyền đồng minh của Kiev, cho biết quân đội Ukraina có lúc đã giành lại được tới một nửa thành phố, nhưng phải rút lui sau đó.



Một số chuyên gia tin rằng, các sự kiện diễn ra ở Severodonetsk giống như ở Mariupol, một cảng lớn trên lãnh thổ hiện do Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) kiểm soát. Những người bảo vệ thành phố đã trú ẩn tại nhà máy thép Azovstal trong nhiều tuần sau khi bị chia cắt khỏi các lực lượng chính của Ukraina, rồi cuối cùng cũng phải đầu hàng. Các nhà phân tích cảnh báo điều tương tự cũng có thể xảy ra với các đơn vị đồn trú ở Severodonetsk và nhà máy hóa chất Azot.





Lực lượng Nga ở Donbass, Ukraina. Ảnh: Sputnik





Bộ trưởng Shoigu cho hay Mariupol, mà DPR đã chiếm giữ hoàn toàn vào tháng trước, đang dần trở lại cuộc sống yên bình. Cảng đã bắt đầu tiếp nhận trở lại các tàu chở hàng, trong khi cơ sở hạ tầng như điện, nước đang được khôi phục.



Bộ Quốc phòng và công ty độc quyền đường sắt của Nga RZhD “đã tạo điều kiện để kết nối lại hoàn toàn giữa Nga, Donbass, Ukraina và Crimea” - ông Shoigu nói, bổ sung rằng các chuyến hàng đã đến Mariupol, Berdyansk và Kherson. Berdyansk và Kherson nằm ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraina. Khoảng 1.200km đường sắt đã được khôi phục.



Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, Kiev cho biết Mátxcơva đã kiểm soát khoảng 7% đất nước, bao gồm Bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014 và các khu vực do phe ly khai nắm giữ ở Donetsk và Lugansk. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng các lực lượng Nga kiểm soát 20% lãnh thổ Ukraina.



Phát biểu tại một hội nghị của Financial Times hôm 7.6, Tổng thống Zelensky cho biết, ông vẫn sẵn sàng đàm phán hòa bình với Tổng thống Nga Vladimir Putin.



Trong khi đó, ông Mykhailo Podolyak - cố vấn của tổng thống Ukraina - kêu gọi người dân đừng thất vọng về tình hình chiến trường đảo chiều.



“Đừng để tin tức rằng chúng ta nhượng bộ khiến bạn sợ hãi. Rõ ràng là các cuộc diễn tập chiến thuật đang diễn ra. Chúng ta nhượng bộ nhưng chúng ta cũng nhận lại” - ông Podolyak phát biểu trong thông điệp video.



Theo Song Minh (LĐO)