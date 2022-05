Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ký bổ nhiệm 7 bộ trưởng

Tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10/5 chính thức ký bổ nhiệm 7 bộ trưởng ngay sau lễ nhậm chức sáng cùng ngày; ký bổ nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống Kim Dae-ki cùng 5 thư ký cấp cao.



Tổng thống đắc cử của Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 10/5 đã chính thức ký bổ nhiệm 7 bộ trưởng ngay sau lễ nhậm chức diễn ra sáng cùng ngày.



Bảy bộ trưởng thuộc nội các mới là những người đã được Quốc hội thông qua đề cử gồm: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch Tài chính Choo Kyung-ho, Bộ trưởng Khoa học-Công nghệ sáng tạo Lee Jong-ho, Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup, Bộ trưởng Môi trường Han Wha-jin, Bộ trưởng Lao động và việc làm Lee Jeong-sik, Bộ trưởng Nông nghiệp Chung Hwang-keun và Bộ trưởng Hải dương và Thủy sản Cho Seung-hwan.



Các nhân sự được bổ nhiệm đã chính thức ra mắt ngay trong ngày.



Tổng thống Yoon Suk-yeol cùng ngày cũng đã ký bổ nhiệm Chánh văn phòng Tổng thống Kim Dae-ki cùng 5 thư ký cấp cao của tổng thống, Cố vấn An ninh Quốc gia Kim Sung-han cùng toàn bộ các thứ trưởng.



Văn phòng Tổng thống cho biết tân Tổng thống Yoon cũng đã ký yêu cầu gửi đến Quốc hội đề nghị xác nhận tư cách ứng cử viên Thủ tướng Han Duck-soo.



Ông Han được đề cử làm thủ tướng đầu tiên của chính phủ mới, song vẫn chưa được Quốc hội nước này phê chuẩn. Theo quy định của Hàn Quốc, thủ tướng là chức vụ duy nhất trong Nội các cần được Quốc hội phê chuẩn.



Trong 2 phiên điều trần trước đó, Quốc hội do Đảng Dân chủ (DP) đối lập chính chiếm đa số ghế, đã tuyên bố ông Han “không đủ tiêu chuẩn” với lý do nghi ngờ về những khoản thu nhập bất thường trong thời gian ông làm việc cho một công ty luật Kim Chang sau khi nghỉ hưu. Tuy nhiên, Tổng thống Yoon Suk-yeol vẫn bày tỏ tin tưởng và khẳng định tín nhiệm với ứng cử viên thủ tướng Han.



Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol theo kế hoạch sẽ triệu tập cuộc họp nội các đầu tiên trong ngày 12/5 tới để thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trị giá lên tới 28 tỷ USD để hỗ trợ bù đắp thiệt hại cho các tiểu thương bị tác động của đại dịch COVID-19 đúng theo cam kết tranh cử.



Do chưa có thủ tướng nên Thủ tướng sắp mãn nhiệm Kim Boo-gyeom dự kiến sẽ đề cử Phó Thủ tương kiêm Bộ trưởng Tài chính Choo Kyung-ho làm người quyền Thủ tướng. Để có thể thông qua các nghị quyết, Chính phủ cần phải có tối thiểu 15 thành viên tham dự các phiên họp. Vì thế, tân Tổng thống Yoon Suk-yeol nhất thiết phải đẩy nhanh tiến trình bổ nhiệm các thành viên còn lại của nội các.



Trước đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol yêu cầu Quốc hội gửi báo cáo điều trần tư cách đối với các ứng cử viên Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Won Hee-ryong, Bộ Hành chính và An ninh Lee Sang-min, Bộ Ngoại giao Park Jin, Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Jeong Ho-young, và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Park Bo-gyun.

Theo Khánh Vân (TTXVN/Vietnam+)