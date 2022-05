Ông Lý Gia Siêu đắc cử đặc khu trưởng Hồng Kông

Ông Lý Gia Siêu, ứng viên duy nhất trong cuộc bầu cử Đặc khu trưởng Hồng Kông, đã trở thành lãnh đạo mới của thành phố sau cuộc bỏ phiếu ngày 8.5.





Theo tờ South China Morning Post, ông Lý giành được hơn 1.400 phiếu ủng hộ trong tổng số 1.428 phiếu bầu, vượt xa so với con số 750 cần thiết để đắc cử chức đặc khu trưởng. Tỷ lệ đại biểu bỏ phiếu đạt mức 97,74%.



Có 8 phiếu chống và khoảng 4 phiếu không hợp lệ. Các nhân viên cơ quan bầu cử đang kiểm tra lần hai để xác thực lá phiếu.





Ông Lý Gia Siêu sẽ là tân lãnh đạo Hồng Kông. Ảnh: Reuters



Do ông Lý là ứng viên duy nhất nên các thành viên Ủy ban Bầu cử có 2 lựa chọn là “ủng hộ” và “không ủng hộ”. Ông Lý chỉ cần 750 phiếu để đắc cử. Thực ra, ông đã được 786 thành viên ủng hộ tham gia tranh cử, nên chiến thắng dường như là điều chắc chắn.



Cuộc bỏ phiếu diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ 30 ngày 8.5 (giờ địa phương), với ứng viên duy nhất Lý Gia Siêu (65 tuổi). Dự kiến ông sẽ nhậm chức vào ngày 1.7, trùng với ngày kỷ niệm Hồng Kông được Anh trao trả về Trung Quốc.



Khi tranh cử, ông Lý cam kết sẽ giúp Hồng Kông là một “thành phố quốc tế” trở lại và tăng cường năng lực cạnh tranh.





Quá trình kiểm phiếu. Ảnh: Reuters



Ông cho biết Hồng Kông sẽ phát triển vùng đô thị mới ở phía bắc và gần đại lục để trở thành động lực phát triển mới.



Kế hoạch trên cũng sẽ giải quyết vấn đề nhà cửa và chính quyền sẽ cải cách thủ tục để xây nhiều nhà để người dân có thể tiếp cận dễ hơn.



Về an ninh, ứng viên từng có 35 năm phục vụ trong ngành cảnh sát này cho biết ông sẽ đặt nền tảng cho sự ổn định bằng cách ban hành thêm các luật an ninh và tiến hành đánh giá toàn diện về nguy cơ an ninh trong các lĩnh vực như tài chính và hạ tầng, theo Reuters.



Theo Vi Trân (TNO)