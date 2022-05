Nga-Ukraine phát thông điệp trái ngược trong Ngày Chiến thắng

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định việc mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là cần thiết nhằm đảm bảo an ninh của nước Nga, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin tuyên bố Kiev sẽ giành phần thắng.





Nga bảo vệ chiến dịch quân sự đặc biệt



Theo thông lệ thường niên, Nga ngày 9/5 tổ chức lễ duyệt binh hoành tráng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow để kỉ niệm niệm 77 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức trong cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (1941-1945). TASS cho biết, lễ duyệt binh lần này có quy mô tương tự các năm trước đó, với sự góp mặt của khoảng 11.000 quân nhân, bao gồm một số binh sĩ trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Ukraine và 131 thiết bị cơ giới mặt đất, nổi bật như xe tăng chủ lực Armata T-14, xe tăng T-90M, hệ thống pháo phản lực phóng loạt thế hệ mới Tornado-G, tên lửa phòng không S-400, Buk-M3 hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars.



Do ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết xấu, Nga hủy bỏ phần duyệt binh trên không của 77 máy bay quân sự, vốn dự kiến có sự góp mặt của máy bay chỉ huy Il-80, được mệnh danh là "máy bay ngày tận thế" của Nga và màn bay biểu diễn hình chữ Z nhằm thể hiện ủng hộ các lực lượng tham gia chiến dịch Ukraine. Điện Kremlin thông báo phía Nga không mời nhà lãnh đạo quốc tế nào tham gia sự kiện năm nay.



Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Vladimir Putin ca ngợi cuộc Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và những hy sinh khổng lồ của người dân Liên Xô để đẩy lùi chủ nghĩa phát xít trong Thế chiến II. Đề cập tới chiến dịch quân sự ở Ukraine, ông Putin cho rằng, hai cuộc chiến có điểm tương đồng và khẳng định đây là bước đi cần thiết để bảo vệ an ninh của Nga, trong bối cảnh các nước phương Tây phớt lờ đề nghị của Moscow về việc tìm kiếm một thỏa thuận an ninh công bằng, toàn diện và có đi có lại.





Đoàn khí tài cơ giới của quân đội Nga tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ. Ảnh: Getty Images





Theo nhà lãnh đạo Nga, NATO đã tạo ra các mối đe dọa "không thể chấp nhận được" nhằm vào Moscow ở Ukraine khi triển khai cố vấn quân sự, vũ khí và các cơ sở quân sự tới khu vực gần biên giới Nga. Ông cũng cáo buộc NATO có ý định tấn công Donbass và Crimea."Nga đã phủ đầu mối đe dọa này, đó là quyết định bắt buộc, kịp thời và đúng đắn duy nhất của một quốc gia độc lập ", ông chủ Điện Kremlin nói.



Gửi thông điệp tới quân đội Nga, ông Putin nói thêm: "Các bạn đang chiến đấu vì người dân của chúng ta ở vùng Donbass, vì an ninh của quê hương – đất nước Nga. Ngày Chiến thắng luôn nằm trong trái tim chúng ta. Không có gia đình nào ở Nga chưa từng chịu lửa đạn trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại... Nhiệm vụ của chúng ta là lưu giữ ký ức về những người đã đè bẹp chủ nghĩa Quốc xã và phải làm mọi thứ để nỗi kinh hoàng của một cuộc chiến tranh toàn cầu không xảy ra thêm lần nữa".



Dù không công bố chi tiết số binh sĩ thiệt mạng trong chiến dịch ở Ukraine, ông Putin mô tả đó là "thảm kịch không thể bù đắp". Ông chúc các thương binh mau hồi phục sức khỏe và thông báo đã ký sắc lệnh cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho gia đình và con cái của những người hi sinh. Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh Moscow đã gửi lời chúc mừng tới những người cựu chiến binh trong các quân đội đồng minh như Anh, Pháp và Mỹ từng sát cánh chiến đấu cùng Liên Xô trong Thế chiến II.



Ukraine tự tin sẽ "có hai Ngày Chiến thắng"



Cùng ngày, tại Ukraine, các hoạt động quy mô lớn chào mừng Ngày Chiến thắng phát xít không diễn ra. Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phát đi đoạn video ghi lại cảnh ông đi bộ trên một tuyến đường ở Kiev, trong đó tuyên bố Ukraine sẽ giành phần thắng trong cuộc xung đột đang diễn ra. "Trong Ngày Chiến thắng phát xít, chúng ta đang đấu tranh cho một chiến thắng mới", ông Zelensky nói, Reuters dẫn lời."Đường tới chiến thắng rất khó khăn nhưng chúng ta sẽ chiến thắng".



Ông Zelensky cũng khẳng định người dân từng nhiều lần chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ và họ có "con đường riêng". "Sẽ sớm có hai Ngày Chiến thắng ở Ukraine.Ai đó thì chẳng còn ngày nào", Tổng thống Ukraine quả quyết."Chúng ta đã chiến thắng vào năm xưa.Và bây giờ chúng ta cũng sẽ chiến thắng".



New York Times đánh giá, bài phát biểu của ông Putin tại Quảng trường Đỏ dài hơn thông thường nhưng Tổng thống Nga không đưa ra thông tin gây "sốc" như các dự báo của truyền thông phương Tây vài ngày qua. Trong khi đó, bài phát biểu của ông Zelensky cho thấy thái độ không sẵn sàng nhượng bộ của Ukraine trước Nga.



Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã kéo dài 2 tháng rưỡi. Lực lượng Nga hiện đang mở rộng tiến công ở mặt trận phía Đông và Nam Ukraine, 5 tuần từ thời điểm rút lực lượng khỏi vùng thủ đô Kiev và các địa phương phía Bắc Ukraine. Từ phía Ukraine, dù ngành công nghiệp quốc phòng của họ bị phá hủy nghiêm trọng, Kiev hiện lại nhận được rất nhiều vũ khí do phương Tây viện trợ, bao gồm hàng ngàn hệ thống tên lửa chống tăng, phòng không vác vai, thiết giáp, pháo và xe tăng.



Hơn một tháng qua, Nga và Ukraine không cập nhật tiến bộ đáng kể nào trên bàn đàm phán. Interfax ngày 9/5 dẫn lời ông Vladimir Medinsky, trợ lý Tổng thống Nga và cũng là người đứng đầu phái đoàn đàm phán với Ukraine của Nga, xác nhận, các cuộc đối thoại giữa hai bên chưa đình trệ và đang diễn ra theo hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, ông thừa nhận Nga chưa có kế hoạch nào cho việc tiến hành vòng đàm phán trực tiếp giống như cuộc gặp ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi cuối tháng 3/2022.

Theo THIỆN NHÂN (cand)