Đại tá Vladimir Baranyuk - chỉ huy Lữ đoàn bộ binh hải quân số 36 của Kiev tuyên bố rằng ông đã rất sốc và ngạc nhiên trước lý do mà các chiến binh người Anh trong đơn vị của ông đưa ra để tham chiến ở Ukraine, theo RT.



Nhiều chiến binh, lính đánh thuê nước ngoài đã đến Ukraine chiến đấu kể từ khi Nga tuyên bố chiến dịch đặc biệt nhằm vào Ukraine. Ảnh RT





Đại tá Vladimir Baranyuk cho biết, đơn vị của ông có một số người nước ngoài và luật pháp Ukraine cho phép công dân từ các quốc gia khác tham gia lực lượng vũ trang Ukraine.



“Họ ký hợp đồng chính thức và phục vụ", vị đại tá nói.



Đại tá Baranyuk chia sẻ có ít nhất 2 chiến binh nước ngoài - "cả hai đến từ Vương quốc Anh" - nằm dưới quyền chỉ huy của ông.



“Một người tên là Aiden. Người còn lại tôi không nhớ tên…”, ông Baranyuk nói.



Theo RT, Đại tá Ukraine có thể đề cập đến công dân Anh Aiden Aslin và Shaun Pinner, 2 chiến binh nước ngoài bị bắt tại thành phố Mariupol vào tháng Tư. Aslin và Pinner, những người được cho là lính đánh thuê, hiện bị Cộng hòa Nhân dân Donetsk buộc tội chống lại thường dân.





Đại tá Vladimir Baranyuk. Ảnh RT



Thủ tướng Anh Boris Johnson đã hứa vào cuối tháng 4 sẽ “ làm những gì chúng ta có thể ” để giải thoát 2 lính đánh thuê trên thông qua trao đổi tù nhân. Tuy nhiên, Thủ tướng Anh chỉ ra rằng việc đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này là tùy thuộc vào Ukraine.



Theo đại tá Baranyuk, ông đã hỏi các chiến binh nước ngoài về lý do tại sao họ đến Ukraine chiến đấu.



“Khi tôi nắm quyền chỉ huy lữ đoàn, tôi đã thử hỏi họ lý do. Họ nói rằng họ muốn chiến đấu. Thành thật mà nói, tôi rất ngạc nhiên trước câu trả lời của họ. Tôi hỏi, "tại sao chứ? Lý do là gì? Các anh không thể kiếm tiền bằng việc khác ư? Họ trả lời: Không phải vậy. Chúng tôi là những người thích phiêu lưu", viên sĩ quan Ukraine nói và cho biết thêm rằng, những chiến binh nước ngoài cũng không có gì đặc biệt. Họ đều giữ các chứ vụ bình thường trong đơn vị.



“Tôi không thể nói rằng họ đã làm bất cứ điều gì phi thường; rằng họ khác biệt so với lính thủy đánh bộ của chúng tôi", ông Baranyuk cho biết.



Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, ước tính có khoảng 6.824 lính đánh thuê nước ngoài từ 63 quốc gia đã đến Ukraine chiến đấu, đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong số này, có 1.035 người đã bị “loại bỏ”, trong khi hơn 900 người khác đã bỏ trốn khỏi Ukraine.



Đại tá Baranyuk và lực lượng thủy quân lục chiến của ông đã được giao nhiệm vụ bảo vệ vùng ngoại ô phía bắc của Mariupol, một thành phố cảng chiến lược ở phía đông nam của Ukraine, khỏi các lực lượng Nga.



Đại tá Baranyuk bị các lực lượng Nga bắt khi đang nỗ lực chạy trốn khỏi thành phố. Viên đại tá cho biết, ông đã cố gắng trốn khỏi Mariupol cùng với một số người trung thành sau khi nhận ra rằng những lời hứa về việc gửi tiếp viện của Kiev là dối trá.



Theo RT, Mariupol là nơi xảy ra giao tranh nặng nề nhất trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraine, và bị tàn phá nặng nề.



Hiện thành phố này gần như bị quân đội Nga kiểm soát hoàn toàn. Hiện ở Mariupol chỉ còn nhà máy thép Azovstal - nơi tập trung các binh sĩ Kiev và các chiến binh dân tộc chủ nghĩa của Tiểu đoàn Azov khét tiếng - là nơi trú ẩn cuối cùng của quân kháng chiến Ukraine.

