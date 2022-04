Xét xử thành viên tổ chức khủng bố "Chính phủ QG Việt Nam lâm thời"

12 bị cáo trong vụ án đã có nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,” thực hiện “trưng cầu dân ý”.



Vạch trần âm mưu lật đổ chính quyền của các tổ chức phản động: Ảo vọng "nền Đệ tam Việt Nam Cộng hòa"

Ngày 18/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo phạm tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,” quy định tại Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Đây là vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền do các bị cáo là thành viên của tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum.



Tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu, chỉ huy thành lập ở nước ngoài, có nhiều hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, bạo động vũ trang chống phá Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Thời gian gần đây, các đối tượng cốt cán của tổ chức này như: “Trung tướng, Thứ tưởng Bộ Tài chính” Lâm Ái Huê, “Đại tá, Cục trưởng Cục Truyền thông công lý” La Ngọc Duyên, “Tổng Giám đốc Sở Dân vận” Nguyễn Thị Đăng, “Thiếu tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục chiến tranh chính trị” Tôn Hoàng Vũ… liên tục lôi kéo, hướng dẫn đăng ký tham gia tổ chức và chỉ đạo các bị cáo trong vụ án.



12 bị cáo trong vụ án đã tăng cường các hoạt động nhằm tuyên truyền, lôi kéo người khác tham gia tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời,” thực hiện “trưng cầu dân ý” bầu cho Đào Minh Quân làm “Tổng thống Đệ tam Việt Nam Cộng hòa.”



Tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Trần Thị Ngọc Xuân được Lâm Ái Huê hướng dẫn làm thủ tục đăng ký làm thành viên tổ chức.



Xuân thường xuyên dùng mạng xã hội Facebook phát trực tiếp các nội dung kêu gọi người dân tham gia tổ chức và thực hiện “trưng cầu dân ý.”



Từ khoảng tháng 3-6/2018, Xuân đã lôi kéo, hướng dẫn 6 người gồm chồng, hai con ruột và ba người quen của gia đình Xuân làm thủ tục tham gia tổ chức. Cũng trong thời gian này, Xuân được các thành viên của tổ chức gửi qua Facebook nhiều tài liệu xuyên tạc.



Ngày 19/02/2019, lợi dụng việc đi thăm các hộ gia đình nghèo ở phường Tam Bình, thành phố Thủ Đức, Xuân đã mang theo 5 bộ tài liệu đã in ra và khi đến thăm ba hộ đã tuyên truyền về nội dung trong tài liệu và phát cho mỗi hộ một bộ.



Trong thời gian tham gia tổ chức, Xuân được các thành viên tổ chức gửi tặng một điện thoại di động, 300 USD, 400 đôla Canada (CAD), 3 triệu đồng.



Tương tự Xuân, bị cáo Nguyễn Thanh Xoan được La Ngọc Duyên lôi kéo đăng ký tham gia tổ chức. Bên cạnh việc phát tán các thông tin tuyên truyền xuyên tạc của tổ chức, Xoan còn lôi kéo, hướng dẫn 4 người tham gia bỏ phiếu “trưng cầu dân ý”.



Tại Đồng Nai, Lương Thị Thu Hiền liên lạc với nhiều người quen biết, nói rằng đang tham gia một tổ chức nước ngoài đang có hoạt động từ thiện, cấp đất, cấp nhà cho người nghèo nên cần thu thập thông tin để đăng ký với tổ chức.



Nhiều người nghe theo đã cung cấp thông tin cá nhân cho Hiền, thực chất Hiền dùng đã đăng ký “trưng cầu dân ý” cho Đào Minh Quân.



Cũng ở Đồng Nai, bị cáo Trần Văn Long đã sử dụng thông tin cá nhân của hơn 20 người để đăng ký “trưng cầu dân ý”.





Tại An Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Phú Yên và Kon Tum, các bị cáo cũng có hành vi phạm tội tương tự. Ngoài ra, các bị cáo trong vụ án còn làm cờ vàng ba sọc đỏ với nhiều kích thước khác nhau.



Các bị cáo tích cực in, phát tán các tài liệu như “Hiến pháp lâm thời," “Hiến pháp Đệ tam Việt Nam Cộng hòa," “Sơ lược tiểu sử Thủ tướng Đào Minh Quân”… nhằm phổ biến cho nhiều người biết đến tổ chức, thực hiện “trung cầu dân ý."



Trong vụ án này, 9 bị cáo gồm: Trần Thị Ngọc Xuân (sinh năm 1969), Nguyễn Thanh Xoan (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1967), Lương Thị Thu Hiền (sinh năm 1968), Y Hon Ênuôl (sinh năm 1988), Y Phương Ding Riêh (sinh năm 1978), Nguyễn Minh Quang (sinh năm 1960), Hồ Thị Xuân Hương (sinh năm 1968), Lê Ngọc Thành (sinh năm 1972) bị truy tố theo khoản 1 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Ba bị cáo Y Tũp Knul (sinh năm 1970), Phạm Hổ (sinh năm 1949) và Trần Văn Long (sinh năm 1955) bị truy tố theo khoản 2 Điều 109 Bộ luật Hình sự năm 2015.



Phiên tòa dự kiến xét xử tới ngày 19/4.

