Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Myanmar bị bắn tại nhà

Phó thống đốc ngân hàng nhà nước Myanmar Than Than Swe đã bị bắn tại nhà riêng và hiện chưa rõ tình trạng của bà.



AP ngày 8.4 đưa tin Phó thống đốc Ngân hàng trung ương Myanmar Than Than Swe (55 tuổi) bị hai tay súng bắn ngay khi bà ra mở cửa căn hộ tại thị trấn Bahan, thuộc Yangon ngày 7.4.



Một binh sĩ Myanmar đứng gác ở Yangon. Ảnh: Reuters



Quan chức địa phương tên Thet Oo nói rằng bà Swe được đưa đến bệnh viện quân y để điều trị. Hiện có nhiều thông tin mâu thuẫn về tình trạng của bà Swe.



“Hai người đến căn hộ của bà ấy và bắn 3 phát súng. Tôi cũng nghe thấy tiếng súng. Ngay sau đó, lực lượng an ninh đến căn nhà”, ông Thet Oo nói. Bộ Nội vụ Myanmar xác nhận bà Swe đã bị tấn công nhưng không nêu rõ tình trạng.



Đây được cho là vị quan chức cấp cao nhất trong chính quyền quân sự Myanmar bị bắn từ cuộc chính biến hồi tháng 2.2021. bà Swe được bổ nhiệm vào vị trí phó thống đốc ngân hàng trung ương từ sau đó.



Một nhóm vũ trang tên là Bộ chỉ huy quân sự vùng Yangon, đã liên kết với phe đối lập “Chính phủ thống nhất dân tộc” (NUG) bị mất quyền lực từ sau chính biến, thông báo nhận trách nhiệm vụ tấn công. Nhóm này tuyên bố đã thực hiện 1.128 cuộc tấn công từ tháng 9.2021, làm 253 người thiệt mạng và 300 người bị thương.



Việc tổ chức nói trên nhận trách nhiệm được cho là điều bất thường vì NUG thường né tránh các vụ tấn công dân thường do nguy cơ bị xem là khủng bố.



Từ sau chính biến, nhiều tổ chức vũ trang đã tham gia chống lại quân đội Myanmar, thực hiện các vụ ám sát, tấn công, phóng hỏa, đánh bom, nhắm vào các quan chức và binh sĩ.



Vụ tấn công phó thống đốc xảy ra sau khi Ngân hàng Trung ương Myanmar hôm cuối tuần thông báo các doanh nghiệp và cá nhân phải đổi đồng USD và các ngoại tệ khác sang tiền kyat trong vòng một ngày hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Người muốn gửi ngoại tệ ra nước ngoài phải được chính quyền cấp phép. Quy định mới có thể là dấu hiệu của việc chính quyền đang thiếu tiền để trả nợ và mua sắm các mặt hàng thiết yếu như dầu mỏ, khí đốt và vũ khí.

Theo VI TRÂN (TNO)