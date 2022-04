Nga tuyên bố phá hủy kho chứa vũ khí Mỹ và EU tại Ukraine

Nga tuyên bố các lực lượng của nước này đã phá hủy kho hậu cần chứa các loại vũ khí phương Tây cấp cho Ukraine tại một sân bay quân sự ở TP Odesa hôm 23-4.





Kênh RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết "tên lửa tầm xa có độ chính xác cao" đã bắn trúng kho hậu cần tại một sân bay quân sự gần TP Odesa, nơi "Ukraine chứa lượng lớn vũ khí nhận được từ Mỹ và các nước châu Âu".



Nga đã nhiều lần cảnh báo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không nên gửi vũ khí cho Ukraine và tuyên bố họ sẽ coi các đoàn vận chuyển vũ khí là mục tiêu quân sự hợp pháp.





Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov. Ảnh: RT





Theo hãng tin TASS, ông Igor Konashenkov cho biết thêm lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga hôm 23-4 cũng tấn công 102 mục tiêu quân sự ở Ukraine, trong đó có 6 trung tâm chỉ huy, 10 tổ hợp pháo, 84 khu vực tập trung binh sĩ và trang thiết bị quân sự.



Ngoài ra, lực lượng không quân của Nga cũng không kích 79 mục tiêu, gồm 52 khu vực tập trung binh sĩ, khí tài, 16 nhà kho chứa vũ khí, đạn dược, nhiên liệu, 6 trung tâm chỉ huy và một số mục tiêu khác.



Văn phòng báo chí của Bộ Tư lệnh Không quân miền Nam Ukraine cho biết lực lượng phòng không của nước này ngày 23-4 phá hủy 2 tên lửa hành trình mà phía Ukraine cho là do máy bay chiến lược TU-95 của Nga phóng từ biển Caspi và 2 máy bay không người lái chiến thuật.



Quân đội Ukraine thông báo: "Thật không may, 2 tên lửa đã bắn trúng một cơ sở quân sự và 2 tòa nhà dân cư".



Lực lượng cứu hỏa dập tắt đám cháy tại một nhà kho sau các cuộc pháo kích ở Kharkiv, Ukraine, hôm 23-4. Ảnh: AP



Trước đó, cùng ngày, ông Mikhail Mizintsev - Giám đốc trung tâm kiểm soát quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Nga - tuyên bố các cơ quan an ninh của Ukraine đang âm mưu khiêu khích ở TP Odesa để cáo buộc quân đội Nga cố ý tấn công các mục tiêu dân sự.



Ông Mizintsev nói với Sputnik rằng một thùng amoniac nặng 10 tấn đã được chuyển đến cảng Odesa vào ngày 18-4.



Theo ông Mizintsev, nhiều tổ chức quốc tế, bao gồm hội Chữ thập đỏ Romania, ngưng viện trợ nhân đạo cho Ukraine thông qua Odesa do hành vi trộm cắp quy mô lớn thực phẩm và vật tư y tế của giới chức Odesa.



Thêm vào đó, ông cho biết khoảng 76 tàu từ 18 quốc gia hiện bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine do nguy cơ bị pháo kích hoặc trúng thủy lôi.





Khói đen bốc lên từ khu vực nhà máy thép Azovstal. Ảnh: Reuters



Trong khi đó, các quan chức Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã nối lại không kích và tấn công nhà máy Azovstal, cứ điểm kháng cự cuối cùng của quân đội Ukraine trong TP Mariupol. Lực lượng cố thủ được ước tính khoảng hơn 2.000 người và hiện chưa rõ tình hình ra sao.



Moscow cho biết họ đã giành quyền kiểm soát một số ngôi làng ở những nơi khác trong khu vực phía đông Donbas và phá hủy 11 mục tiêu quân sự của Ukraine trong đêm, trong đó có 3 kho pháo.

