Vụ rơi máy bay chở 132 người ở Trung Quốc: Khó có khả năng còn người sống sót

Máy bay chở 133 người rơi tại Trung Quốc

China Eastern Airlines thông tin về người thiệt mạng trong vụ tai nạn

Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không China Eastern Airlines bốc cháy khi gặp nạn. Ảnh: kanyidaily.com



Ngày 21-3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chỉ đạo tập trung tối đa, lập tức triển khai ứng phó khẩn cấp, dốc toàn lực cho hoạt động tìm kiếm và cứu nạn trong vụ rơi máy bay của Hãng hàng không China Eastern Airlines ở vùng đồi núi miền Nam nước này.



Theo Tân Hoa xã, ông Tập Cận Bình cũng đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở cuộc điều tra về vụ việc nhằm xác định nguyên nhân gây tai nạn cũng như tăng cường đảm bảo an ninh hàng không dân dụng.



Ngay sau đó, trên trang Twitter, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết đã nắm được thông tin về vụ rơi máy bay loại Boeing 737-800 và sẵn sàng hỗ trợ điều tra nếu được đề nghị.



Cùng ngày, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) đã kích hoạt cơ chế khẩn cấp và cử đội công tác đến hiện trường rơi máy bay.



CAAC xác nhận, chiếc máy bay Boeing 737 mang số hiệu MU5735 của Hãng hàng không China Eastern Airlines khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) lúc 13 giờ 15 đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông) đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu, khu tự trị dân tộc Choang thuộc tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.



Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Theo cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Quảng Tây, máy bay rơi đã gây ra một vụ cháy lớn trên núi.



Giới chức Trung Quốc đã điều động gần 1.000 lính cứu hỏa và 100 dân quân địa phương làm nhiệm vụ cứu hộ đến địa điểm này. Dù chưa xác định số thương vong cũng như nguyên nhân tai nạn, song đánh giá từ hiện trường cho thấy khó có khả năng còn người sống sót.



Trong thông báo gửi đi, Hãng China Eastern Airlines đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới các hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay. Tuy nhiên, hãng không đưa ra chi tiết về số người thiệt mạng.



Theo trang web theo dõi chuyến bay FlightRadar24, trong vài giây cuối cùng, chuyến bay số hiệu MU 5735 được nhìn thấy lao thẳng xuống những dãy núi với tốc độ cao.



Trang web trên cho biết, chiếc Boeing 737 giảm độ cao từ 29.100 feet (8,87km) xuống 9.075 feet (2,77km) trong vòng 2,15 phút. Khoảng 20 giây kế tiếp, máy bay ở độ cao 3.225 feet (983m) trước khi liên lạc bị gián đoạn.



Mảnh vỡ máy bay tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Weibo



Hệ thống theo dõi hành trình bay ghi nhận tín hiệu chiếc máy bay lần cuối vào lúc 14 giờ 22 (giờ địa phương) ở độ cao hơn 983 m với vận tốc hơn 696 km/giờ. Chiếc máy bay bị rơi mới hoạt động khoảng 6 năm. Máy bay được bàn giao tháng 6-2015, có tổng cộng 162 ghế, trong đó có 12 ghế hạng thương gia và 150 ghế hạng phổ thông.



Công ty cung cấp dữ liệu hàng không OAG từng đánh giá China Eastern Airlines là hãng hàng không lớn nhất của Trung Quốc. Máy bay gặp nạn là mẫu 737-800 của Boeing, có hồ sơ an toàn tốt nhưng tiền thân là mẫu 737 MAX từng không được cho phép bay ở Trung Quốc trong hơn 3 năm sau các vụ tai nạn ở Indonesia vào năm 2018 và Ethiopia vào năm 2019. Hãng China Eastern Airlines có 109 mẫu 737-800 và khoảng 40 mẫu 737-700.



Trong khi đó, ông Shukor Yusof - Giám đốc Công ty tư vấn về hàng không Endau Analytics - nhận định, hồ sơ an toàn của ngành hàng không Trung Quốc là một trong những hồ sơ tốt nhất trên thế giới trong 10 năm qua. Theo ông, Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc (CAAC) có quy định rất nghiêm ngặt về an toàn nên cần phải chờ báo cáo chi tiết để làm sáng tỏ các nguyên nhân có thể dẫn tới tai nạn.

Theo KHÁNH HƯNG (SGGPO)