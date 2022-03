Trung Quốc đề nghị làm sáng tỏ vấn đề vũ khí sinh học tại Ukraine

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ đề nghị các bên liên quan cần có trách nhiệm trả lời, làm rõ vấn đề trước quốc tế, khi mà Nga tiếp tục đưa ra thêm những tài liệu liên quan tới vũ khí sinh học tại Ukraine.



Mỹ thừa nhận có các cơ sở nghiên cứu sinh học ở Ukraine

Binh sỹ Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk ở vùng Donetsk. (Ảnh: AFP/TTXVN)



Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 18/3, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân đã đề nghị các bên liên quan làm sáng tỏ thông tin về vũ khí sinh học tại Ukraine được đưa ra trong các tài liệu mới đây nhằm xóa bỏ những nghi ngờ của cộng đồng quốc tế.



Phát biểu trước Hội đồng Bảo an, Trưởng phái đoàn thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc cho rằng bất kỳ thông tin nào liên quan tới các hoạt động quân sự có dính tới vũ khí sinh học đều thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng quốc tế, bởi điều đó là cần thiết để ngăn ngừa những tổn thất không thể cứu vãn.



Ông Trương Quân đề nghị các bên liên quan cần có trách nhiệm trả lời, làm rõ vấn đề trước cộng đồng quốc tế, khi mà Nga tiếp tục đưa ra thêm những tài liệu liên quan tới vũ khí sinh học tại Ukraine.



Đại diện Trung Quốc cũng khẳng định quan điểm nhất quán và rõ ràng của Bắc Kinh trong vấn đề an ninh sinh học và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt nói chung, đó là ủng hộ cấm và hủy bỏ hoàn toàn tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt, trong đó có vũ khí sinh học và vũ khí hóa học.



Ông Trương Quân cho rằng trong tình hình hiện nay, cộng đồng quốc tế, trong đó có Trung Quốc, đều có chung nguyện vọng thấy lệnh ngừng bắn được thực thi ở Ukraine nhằm tránh có thêm thương vong cho dân thường, đồng thời tránh để xảy ra khủng hoảng nhân đạo trên quy mô lớn.



Ông cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ các bên đối thoại hòa bình, nỗ lực hòa giải, đồng thời kêu gọi Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có những cuộc đàm phán toàn diện và có chiều sâu với Nga để đảm bảo hòa bình và ổn định lâu dài cho châu Âu.

Theo TTXVN/Vietnam+