Tìm thấy mảnh vỡ của động cơ máy bay gặp nạn tại Trung Quốc

Vụ rơi máy bay chở 132 người ở Trung Quốc: Khó có khả năng còn người sống sót

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm hộp đen máy bay gặp nạn của Hãng hàng không China Eastern Airlines ở thành phố Ngô Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ngày 22/3. (Ảnh: THX/TTXVN)



Ngày 24/3, Đài truyền hình Quốc gia Trung Quốc đưa tin đội tìm kiếm và cứu hộ ở tỉnh Quảng Tây đã tìm thấy mảnh vỡ của động cơ máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines gặp nạn cách đây ít ngày.



Hai động cơ của máy bay Boeing do CFM International - công ty liên doanh của GE và Safran Aircraft Engines - chế tạo. CFM là nhà sản xuất động cơ duy nhất cho dòng máy bay 737-800. Trước đó một ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hộp đen của máy bay xấu số.



Trong khi đó, bất chấp thời tiết không thuận lợi, mưa to và gió lớn, đội tìm kiếm và cứu nạn Trung Quốc vẫn tiếp tục đào bới đất đá sạt lở để tìm kiếm người có thể còn sống sót sau vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern Airlines cách đây vài ngày.



Theo các nhân viên cứu hộ, phạm vi tìm kiếm đã được mở rộng gần gấp 5 lần. Tính đến 19h ngày 23/3, lực lượng chức năng đã tìm kiếm trên diện tích khoảng 46.000m2.



Hàng trăm người tham gia tìm kiếm cùng với sự hỗ trợ của máy bay không người lái. Các nhân viên y tế cũng túc trực tại hiện trường để đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn.



Trời mưa liên tục từ tối 23/3 tại khu vực máy bay rơi ở vùng núi thuộc tỉnh Quảng Tây. Đến 11h ngày 24/3, đội cứu nạn đã dọn được khối lượng lớn đất đá sạt lở, nhưng gặp khó khăn khi di chuyển do đất ngấm nước mưa.



Thời tiết xấu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm, cứu nạn. Cơ quan khí tượng khu vực dự báo có mưa nhỏ đến mưa vừa tại khu vực trên trong 12 giờ tới, với lượng mưa từ 5-8 mm và nhiệt độ 12-18 độ C.



Ngày 21/3, máy bay Boeing 737 số hiệu 5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines, khởi hành từ thành phố Côn Minh (thủ phủ tỉnh Vân Nam) đến thành phố Quảng Châu (thủ phủ tỉnh Quảng Đông), đã mất liên lạc khi bay qua thành phố Ngô Châu thuộc tỉnh Quảng Tây.



Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Hiện chưa tìm thấy người sống sót trong vụ rơi máy bay.

