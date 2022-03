NÓNG Ukraine: Mariupol hiện 'nằm trong tay' Nga, thị trưởng Ukraine xác nhận

Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko xác nhận thành phố cảng chiến lược của Ukraine hiện nằm trong tay Nga, theo tờ The Week.



Thành phố Mariupol tan hoang vì chiến sự. Ảnh AP





"Giờ đây, Mariupol đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga", ông Boichenko nói với CNN.



Theo Reuters, Thị trưởng Mariupol Vadym Boichenko hiện đã sơ tán, không còn ở lại thành phố cảng chiến lược của Ukraine. Tuy nhiên, ông Boichenko nói rằng, 160.000 người dân vẫn đang bị mắc kẹt trong thành phố mà không có nước sạch hoặc điện để sử dụng.



Thị trưởng Mariupol cáo buộc, Nga đã bao vây thành phố và xung đột đã khiến gần 5.000 người thiệt mạng. Trước chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga Mariupol có tổng dân số hơn 400.000 người.



Trước đó, Tờ New York Times hôm Chủ nhật 27/3 cũng đưa tin rằng Mariupol "gần như sắp gục ngã". Theo New York Times, Tổng thống Zelensky đã nói với các lực lượng bảo vệ thành phố còn lại rằng, họ có thể phải tháo chạy khỏi Mariupol.



Ông Zelensky cũng cho biết quân đội Ukraine không thể tập hợp "đủ số lượng xe tăng, các xe bọc thép khác cũng như... máy bay" để "phá vỡ cuộc phong tỏa ở Mariupol".



Không nhanh chóng chiếm được Kiev và các thành phố lớn khác của Ukraine theo kế hoạch, các lực lượng Nga đã "thu hẹp các mục tiêu trước mắt và thắt chặt vòng vây thành phố cảng Mariupol ở phía nam và thành phố Chernihiv có vị trí chiến lược ở phía bắc", theo New York Times.



The Week giải thích rằng, việc đánh chiếm được Mariupol sẽ là chiến thắng lớn nhất của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.



Mariupol nằm trên bờ biển phía nam của Ukraine giữa khu vực Donbass do quân ly khai thân Nga kiểm soát và bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014. Nếu Mariupol thất thủ, Nga sẽ chiếm giữ thành công một "cây cầu trên bộ" nối liền hai khu vực trên Crimea - Donbass.

