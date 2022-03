NÓNG: Lộ thời điểm Nga đặc biệt muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine

Tờ Kiev Independent đưa tin rằng, Điện Kremlin muốn cuộc chiến ở Ukraine kết thúc vào ngày 9/5 - một ngày mang tính biểu tượng vì vốn là ngày kỷ niệm chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Ngày Chiến thắng (9/5) luôn là dấu mốc thiêng liêng đối với nước Nga.



Nga được cho là muốn kết thúc chiến sự ở Ukraine vào ngày 9/5. Ảnh Creative Commons.



Theo 19 Forty Five, đây là một dấu hiệu cho thấy Nga chưa sẵn sàng từ bỏ kế hoạch "chinh phục" Kiev và các thành phố lớn khác mặc dù bị thiệt hại nặng nề cũng như gặp nhiều khó khăn trong vấn đề hậu cần.



“Theo thông tin tình báo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, quân đội Nga đang được thông báo rằng, cuộc chiến phải kết thúc vào ngày 9/5 - ngày kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức rất có ý nghĩa ở Nga”, tờ Kiev Independent, bản tiếng Anh có 1,9 triệu người đọc cho biết.



Tại sao ngày 9 tháng 5 lại quan trọng đến vậy?



Ngày 9/5, được gọi là “Ngày Chiến thắng” ở Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, là ngày kết thúc cuộc phản công của Hồng quân Liên Xô vào Đức Quốc xã, khi các binh sĩ Nga diễu hành qua Berlin và tuyên bố chiến thắng. Hàng năm vào ngày 9/5, Nga và các nước thuộc Liên Xô cũ khác đều tổ chức lễ kỷ niệm chiến thắng chống lại phát xít Đức.



Theo 19 Forty Five, nếu thông tin tình báo trên là chính xác, thì nó cung cấp một cái nhìn ý nghĩa về ý định của Tổng thống Nga Vladimir Putin đối với cuộc chiến này ở Ukraine và cách ông muốn "hoạt động quân sự đặc biệt" ở Ukraine được nhớ đến.



Trong thời gian ông Putin làm Tổng thống Nga, ông được cho là đã khuyến khích tổ chức các lễ kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức lớn hơn vào ngày 9/5.



Khi phát biểu trước đám đông ở Quảng trường Đỏ vào năm 2017, Tổng thống Putin nói rằng Liên Xô đã “phải đối mặt với những cuộc tấn công mạnh mẽ nhất của Đức Quốc xã” và rằng “không có lực lượng nào có thể đánh bại người dân Nga".



Vì thế, theo 19 Forty Five, việc cuộc xung đột ở Ukraine cũng kết thúc vào ngày 9/5 mang ý nghĩa rất lớn cho ông Putin - người vốn công bố chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng là nhằm "phi quân sự hóa và phi phát xít hóa" ở Ukraine.



