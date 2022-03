Nhiều người lũ lượt kéo đến ngôi đền thiêng liêng xem con cá sấu "ăn chay" sống hơn 70 năm

Ngôi đền Sri Ananthapura ở quận Kasaragod phía bắc Kerala được cho là nhà của một con cá sấu ăn chay tên là 'Babiya' đã sống ở đó hơn 70 năm.



Hình ảnh một con cá sấu lớn bên trong Đền Sri Ananthapadmanabha Swamy Lake đã xuất hiện trên các trang báo quốc tế vào năm ngoái, thúc đẩy sự nổi tiếng của ngôi đền Hindu nhỏ bé.



Nhưng trên thực tế, đây là một trong số ít lần con bò sát khổng lồ vào chùa, vì nó dành phần lớn thời gian ở một cái ao liền kề, chờ các thầy cúng mang đến cho nó những bữa ăn hàng ngày, vốn luôn là đồ chay.





Con cá sấu Babiya đã chỉ sống bằng cơm chín trong suốt thời gian nó ở chùa, tức là đã hơn bảy thập kỷ.



Không ai thực sự biết con cá sâu tên Babiya xuất hiện như thế nào tại ngôi đền Kerala, nhưng nó đã ở đó quá lâu nên mọi người đều coi nó như một phần của nơi đây. Các linh mục ở đó cho rằng loài bò sát này chưa một lần cố gắng tấn công họ, và họ coi nó là thánh.



“Truyền thuyết kể rằng vào năm 1945, con cá sấu sau này còn được gọi là Babiya đã xuất hiện trong ao đền vài ngày sau khi một sĩ quan quân đội Anh bị một con vật lạ giết chết một cách bí ẩn”, Mahalingeshwara Bhat - Chủ tịch Hội đồng quản trị của ngôi đền nói với tờ The Indian Express.



Con cá sấu nhận được hai bữa cơm nấu chín mỗi ngày, một bữa vào buổi sáng và một bữa khác vào buổi chiều. Theo các nhân viên tại ngôi đền Sri Ananthapadmanabha, nó không bao giờ nhận thịt và thậm chí không tấn công những con cá mà nó sống chung ao.



“Tôi cho Babiya ăn 1 kg gạo mỗi ngày. Con vật không được cho ăn thịt; nó thậm chí không tấn công những con cá trong hồ”, một nhân viên của ngôi đền nói với The News Minute.



Tuy nhiên, điều đó đi ngược lại những gì chúng ta biết về chế độ ăn uống của loài cá sấu. Bởi một con cá sấu thường sẽ ăn theo chế độ ăn hoang dã tự nhiên của chúng, chủ yếu là cá. Chúng cũng ăn các loài động vật có vú lớn và nhỏ như hươu, nai, lợn rừng… ”, chuyên gia về cá sấu Anirban Chaudhuri cho biết.



Do đó, nhiều khả năng cá sấu trong ao chùa chủ yếu ăn các loài cá ở đó và ăn cơm như một phần của hành vi có điều kiện. Cơm cho nó ăn hai lần một ngày chỉ là bổ sung vào bữa ăn của nó”.



Một điều thú vị khác về Babiya là trong 70 năm sống ở ngôi đền, nó chưa bao giờ tấn công bất kỳ người nào ở đó.



Khi nó bước vào ngôi đền vào năm ngoái và thầy tu Chandraprakash Nambisan yêu cầu nó quay trở lại ao, con bò sát đã lắng nghe và quay trở lại nơi yêu thích của nó.



Trong những năm qua, đền Sri Ananthapadmanabha Swamy Lake ở Kasaragod đã trở nên nổi tiếng là ngôi nhà của một con cá sấu ăn chay vô hại, và giờ đây rất nhiều người đến đây chỉ để tận mắt nhìn thấy Babiya.

