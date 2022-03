Cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử tổng thống chính thức

Đã có 36,93% cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 4 và 5/3. Đây là mức cao kỷ lục, thể hiện sự quan tâm lớn của cử tri với cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần này.

Các cử tri xuất trình giấy tờ tùy thân, chờ nhận phiếu bầu từ ban tổ chức. Ảnh: Khánh Vân/ TTXVN

Sáng 9/3, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức để lựa chọn vị tổng thống thứ 20 của nước này.

Thời tiết trên toàn quốc hôm nay ấm áp, dao động từ -4 độ C đến 19 độ C. Thủ đô Seoul có mức nhiệt thấp nhất là 2 độ C và cao nhất là 15 độ C.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu từ Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc (NEC) cho biết có tổng cộng 44.197.692 cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, tăng 203.445 người so với cuộc tổng tuyển cử năm 2020 và 1.1717.982 người so với cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 vào năm 2017.

Các cử tri sẽ đi bỏ phiếu tại 14.464 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6 giờ sáng đến 18 giờ cùng ngày (theo giờ địa phương).

Theo quy định sửa đổi mới được NEC công bố, các cử tri mắc COVID-19 hoặc đang trong thời gian cách ly có thể bỏ phiếu tại cùng những địa điểm như trên trong khung giờ từ 18h00-19h30.

Số điểm bỏ phiếu lần này nhiều hơn 500 điểm so với 13.964 điểm của cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 19 do dự kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao.

Số liệu thống kê của NEC cho thấy đã có 36,93% cử tri Hàn Quốc đi bỏ phiếu sớm trong 2 ngày 4 và 5/3. Đây là mức cao kỷ lục, thể hiện sự quan tâm lớn của cử tri với cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống lần này. Như vậy, trong ngày 9/3 sẽ chỉ còn 27,87 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu.

Giới quan sát đang theo dõi liệu tổng số cử tri đi bỏ phiếu lần này có vượt mức 80% lần đầu tiên kể từ cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 15 vào năm 1997 hay không.

Năm 1987, sau khi Hàn Quốc sửa đổi hiến pháp cho phép bầu cử tổng thống trực tiếp, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt mức kỷ lục 89,2%.

Tuy nhiên, từ đó, tỷ lệ cử tri đi bầu đã có xu hướng giảm, với 81,9% năm 1992, 80,7% năm 1997, 70,8% năm 2002 và 63% năm 2007. Tỷ lệ cử tri đi bầu tăng trở lại lên mức 75,8% vào năm 2012 và 77,2% vào năm 2017.

Trong bối cảnh Hàn Quốc đang ở đỉnh của làn sóng lây nhiễm với số ca mắc mới COVID-19 lên đến hơn 200.000 ca/ngày, các điểm bỏ phiếu được bố trí đảm bảo đúng quy định theo Luật bầu cử, đồng thời chấp hành các quy định an toàn phòng dịch.

Cử tri đi bỏ phiếu phải mang theo giấy tờ tùy thân, đeo khẩu trang và tuân thủ các quy định về phòng dịch COVID-19. Hoạt động quay phim, chụp ảnh bên trong điểm bỏ phiếu bị cấm. Những người vi phạm có thể bị kết án tù lên đến 2 năm hoặc phạt tiền lên đến 4 triệu won.

Hai ứng cử viên hàng đầu đang tranh đua quyết liệt vào vị trí tổng thống là ông Lee Jae-myung của đảng Dân chủ (DP) cầm quyền và ông Yoon Suk-yeol của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) đối lập chính.

Hai ứng cử viên đã nỗ lực đến phút chót nhằm thu hút thêm cử tri ủng hộ do cả hai đều nhận được mức ủng hộ tương đương nhau (khoảng 40%) trong những cuộc thăm dò dư luận được tiến hành trước ngày bầu cứ sớm.

Tối 8/3, ông Lee Jae-myung và Yoon Suk-yeol đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử bằng cuộc tập hợp lực lượng lớn ở trung tâm thủ đô Seoul. Ông Yoon, sau khi đi qua các thành phố Pusan, Daegu và Daejeon, đã tập hợp người ủng hộ tại Seoul Plaza ở trung tâm Seoul.

Trong khi ứng cử viên Lee, sau những cuộc vận động ở Seoul và vùng lân cận, đã tập hợp người ủng hộ tại Quảng trường Cheonggye Plaza, cách vị trí của đối thủ chính khoảng 500m.

Sau khi kết thúc thời gian bỏ phiếu, các thùng phiếu sẽ được chuyển đến 251 trạm kiểm phiếu trên toàn quốc để tiến hành kiểm phiếu ngay.

Kết quả kiểm phiếu thông thường sẽ có ngay trong tối muộn cùng ngày. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thời gian bầu cử kéo dài hơn thường lệ, kết quả kiểm phiếu có thể sẽ chậm được công bố.