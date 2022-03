Bộ Ngoại giao Mỹ: Có công dân Mỹ thiệt mạng trong trận pháo kích ở Ukraine

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17-3 xác nhận với đài ABC News về cái chết của một công dân nước này tại Ukraine.





Cảnh sát vùng Chernihiv cho biết công dân Mỹ kể trên "thiệt mạng trong trận pháo kích". Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashenko cũng xác nhận thông tin này.



Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 17-3 nói với đài ABC News rằng một công dân Mỹ đã thiệt mạng tại Ukraine nhưng không cung cấp thêm chi tiết.



Các quan chức Ukraine xác định công dân Mỹ thiệt mạng là ông James Whitney Hill, 68 tuổi. Bà Katya Hill, một người chị em gái của ông Whitney, cho hay ông thiệt mạng tại vùng Chernihiv.



Ông James Whitney Hill. Ảnh: Facebook



Trong khi đó, diễn viên người Ukraine Oksana Shvets được báo cáo "thiệt mạng trong cuộc tấn công rốc-két vào một tòa nhà dân cư ở thủ đô Kiev".



Theo tạp chí The Hollywood Reporter, bà Oksana qua đời khi 67 tuổi. Bà từng được trao tặng danh hiệu "Nghệ sĩ danh dự Ukraine", một trong những vinh danh nghệ thuật cao nhất ở nước này.



Diễn viên người Ukraine Oksana Shvets. Ảnh: Facebook



Sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24-2, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ chỉ nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.



Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) thống kê 726 dân thường đã thiệt mạng tại Ukraine kể từ ngày 24-2 đến ngày 15-3, bao gồm 52 trẻ em. Ngoài ra, 1.174 người khác bị thương, bao gồm 63 trẻ em.



Quan chức chính trị hàng đầu của Liên Hiệp Quốc Rosemary DiCarlo tin rằng con số thương vong thực tế có thể cao hơn nhiều và kêu gọi mở cuộc điều tra.



Hạ tầng dân sự ở Ukraine bị thiệt hại trong cuộc xung đột. Ảnh: Reuters



Theo Reuters, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác minh được 43 cuộc tấn công vào hệ thống chăm sóc sức khỏe của Ukraine, giết chết 12 người và làm bị thương hàng chục người khác, bao gồm cả nhân viên y tế.



"Trong bất kỳ cuộc xung đột nào, tấn công hệ thống chăm sóc sức khỏe là sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế" - Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.



Ngày 18-3, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến bỏ phiếu dự thảo hỗ trợ và bảo vệ dân sự ở Ukraine.

Theo PHẠM NGHĨA (NLĐO)