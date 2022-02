Vừa diệt trùm IS, Mỹ treo thưởng lớn tróc nã đầu sỏ ISIS-K

Mỹ thông báo treo thưởng 10 triệu USD để đổi lấy thông tin có giá trị về Sanaullah Ghafari, thủ lĩnh ISIS-K - một nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hoạt động ở Afghanistan.





Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7-2, 10 triệu USD sẽ dành cho ai cung cấp thông tin có thể giúp phát hiện tung tích hoặc vị trí của Sanaullah Ghafari, còn được gọi là Shahab al-Muhajir.



Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng trao thưởng cho bất cứ thông tin gì có thể giúp cho việc bắt giữ những kẻ đã thực hiện vụ tấn công khủng bố ở sân bay Kabul - Afghanistan vào ngày 26-8-2021. Vụ tấn công mà ISIS-K nhận trách nhiệm này đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, trong đó có 13 quân nhân Mỹ.



IS chỉ định Ghafari trở thành thủ lĩnh IS tỉnh Khorasan (ISIS-K) từ tháng 6-2020. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: "Ghafari có trách nhiệm thông qua mọi hoạt động của ISIS-K ở Afghanisan và điều phối ngân sách cho các chiến dịch".



Sanaullah Ghafari - thủ lĩnh ISIS-K. Ảnh: Bộ Ngoại giao Mỹ



Ghafari bị đưa vào danh sách phần tử khủng bố nước ngoài của Mỹ hồi tháng 11-2021. Hiện tại, có rất ít thông tin về Ghafari. Trước đó, có tin đồn Ghafari là một lãnh đạo của nhóm khủng bố al-Qaeda và cựu thành viên của mạng lưới Haqqani - một trong những tổ chức liên minh với Taliban.



Theo trang Daily Mail, có thông tin cho rằng Ghafari sinh ra ở Iraq (dựa trên biệt danh là al-Muhajir) nhưng các tài liệu của chính phủ Mỹ lại ghi nơi sinh của hắn ta là Afghanistan.



ISIS-K được các cựu thành viên Taliban thành lập tháng 1-2015.



Nhóm này đã gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu ở khu vực trong những năm gần đây, thảm sát dã man dân thường Afghanistan và Pakistan tại các thánh đường Hồi giáo, bệnh viện, quảng trường công cộng. Nhóm này thường nhằm mục tiêu vào người Hồi giáo từ tất cả các nhánh mà chúng cho là "dị giáo", gồm những người dòng Shiite.



Trước tháng 8-2021, ISIS-K bị Taliban và lực lượng do Mỹ dẫn đầu trấn áp dẫn đến suy yếu.



Tuy nhiên, sau sự kiện Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và Taliban lên nắm quyền trở lại vào 15-8-2021, ISIS-K đang có dấu hiệu trỗi dậy trở lại, gây đe dọa tới hòa bình và ổn định của khu vực.



Bộ Ngoại giao Mỹ cũng trao thưởng cho bất cứ thông tin gì có thể giúp cho việc bắt giữ những kẻ đã thực hiện vụ tấn công khủng bố ở sân bay Kabul của Afghanistan vào tháng 8-2021. Ảnh: Daily Mail





Theo một báo cáo giám sát của Liên Hiệp Quốc được công bố vào tuần trước, thành viên của ISIS-K đã tăng từ 2.200 lên gần 4.000, sau khi hàng ngàn tù nhân được thả. Báo cáo cho biết: "Không có dấu hiệu nào gần đây cho thấy Taliban đã thực hiện các bước để hạn chế hoạt động của các thành viên khủng bố nước ngoài tại nước này. Ngược lại, các nhóm khủng bố được hưởng tự do ở Afghanistan nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử".



Mới đây, ngày 2-2, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích "hang ổ" của thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi tại Syria và tiêu diệt hắn. Mỹ hy vọng việc IS bị mất thủ lĩnh sẽ khiến ngăn chặn nhóm khủng bố hồi sinh.

Theo Huệ Bình (NLĐO)