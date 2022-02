Ukraina yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn với Nga

Ukraina tuyên bố Nga không giải thích được "hoạt động quân sự bất thường" ở biên giới hai nước, yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn.



Thực hư Nga siết chặt ba gọng kìm quanh Ukraina

Khủng hoảng Ukraina: Mỹ tăng viện B-52, F-16 tới gần Nga



Ukraina đã yêu cầu một cuộc họp của các thành viên Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) - Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba cho biết vào cuối ngày 13.2, cáo buộc Mátxcơva không trả lời yêu cầu của Kiev về các hoạt động quân sự bị cáo buộc ở gần biên giới chung hai nước.

Quốc kỳ Ukraina ở Kiev, ngày 13.2.2022. Ảnh: AP



Ngoại trưởng Kuleba đã trích dẫn Văn kiện Vienna cho đề nghị trên. Văn kiện Vienna là một loạt thỏa thuận về các biện pháp xây dựng an ninh giữa các nước Châu Âu được thông qua vào năm 1990 và sau đó được cập nhật.



“Nga đã không đáp ứng yêu cầu của chúng tôi theo Văn kiện Vienna. Do đó, chúng tôi thực hiện bước tiếp theo. Chúng tôi yêu cầu một cuộc họp với Nga và tất cả các quốc gia tham gia trong vòng 48 giờ để thảo luận về việc củng cố và tái triển khai dọc biên giới của chúng tôi và ở Crimea" - ông Kuleba viết trên Twitter.



Văn kiện Vienna là một thỏa thuận khung nhằm xây dựng lòng tin và an ninh, đã được các thành viên của OSCE đồng ý. Bản cập nhật mới nhất của văn kiện đã được ký lại vào năm 2011.



Ông Kuleba nhấn mạnh: “Nếu Nga thực sự nghiêm túc khi nói về tính không thể chia cắt của an ninh trong không gian OSCE, thì nước này phải thực hiện cam kết về sự minh bạch của quân đội để giảm leo thang căng thẳng và tăng cường an ninh cho tất cả mọi người”.



Ukraina đã viện dẫn Điều 3 của Văn kiện Vienna, thúc giục Mátxcơva giải thích trong vòng 48 giờ về “hoạt động quân sự bất thường” của họ gần biên giới chung. Theo thỏa thuận Vienna, “Nga cần đưa ra lời giải thích chi tiết về mục tiêu, vị trí chính xác và ngày hoàn thành các hoạt động quân sự của mình” - nhà ngoại giao hàng đầu Ukraina nêu rõ hôm 11.2.



Trong khi Bộ Ngoại giao Nga chưa đưa ra bất kỳ phản ứng công khai nào đối với yêu cầu của Ukraina, các nguồn tin ngoại giao nói với truyền thông địa phương rằng yêu cầu của Kiev được coi là không đủ cơ sở.



Một nguồn tin nói với RIA Novosti: “Chúng tôi không coi điều đó là hợp lý, vì hoạt động này không có gì bất thường và không có cơ sở để khởi động cơ chế giảm thiểu mối đe dọa quân sự theo Văn kiện Vienna 2011”.



Nguồn tin cho biết thêm, yêu cầu của Ukraina giống như một sự đánh lạc hướng để chuyển sự chú ý khỏi “hoạt động quân sự bất thường của riêng Kiev” và các cuộc tấn công hàng ngày nhằm vào lực lượng của các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk ở phía đông đất nước. Tuy nhiên, các nhà ngoại giao Nga dự kiến ​​sẽ trả lời yêu cầu của Ukraina trong những ngày tới, theo nguồn tin.

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/ukraina-yeu-cau-osce-trieu-tap-hop-khan-voi-nga-1013970.ldo



Theo Song Minh (LĐO)