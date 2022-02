Thụy Điển tuyên bố chấm dứt đại dịch Covid-19

Thụy Điển dỡ bỏ hầu hết hạn chế phòng dịch và xét nghiệm Covid-19 nội địa vào ngày 9-2, ngay cả khi các nhà khoa học khuyến cáo cần kiên nhẫn hơn.





Chính phủ Thụy Điển vào tuần trước đã tuyên bố sẽ dở bỏ các hạn chế còn lại (một cách ngầm tuyên bố đại dịch đã chấm dứt) vì nhờ hiệu quả của vắc-xin và do biến thể Omicron ít nghiêm trọng hơn, giúp giảm bớt các ca bệnh nặng và tử vong.



Kể từ khi bùng phát Covid-19, Thụy Điển tránh phong toả và thay vào đó áp dụng chủ yếu các biện pháp chống dịch mang tính tự nguyện.



Bộ trưởng Y tế Thụy Điển Lena Hallengren nói rằng dù số ca nhiễm Omicron vẫn nhiều, Covid-19 không còn được xem là gây nguy hiểm cho cộng đồng ở mức độ nguy hiểm cấp đại dịch toàn cầu. Bà Hallengren nói: "Khi chúng ta biết về đại dịch thì nó đã kết thúc".





Bà Hallengren nói rằng Thụy Điển không còn phân loại Covid-19 là một mối nguy hiểm đối với xã hội. Ảnh: EPA-EFE



Bắt đầu ngày 9-2, nhà hàng và quán bar ở Thụy Điển được phép mở cửa sau 23 giờ và không giới hạn số lượng khách.



Những sự kiện lớn không còn giới hạn người tham dự và không yêu cầu chứng minh đã tiêm vắc-xin. Hành khách di chuyển trên phương tiện công cộng cũng không bắt buộc đeo khẩu trang, khuyến nghị hạn chế tiếp xúc xã hội cũng được dỡ bỏ.



Thụy Điển cũng dỡ bỏ hạn chế đi lại với công dân thuộc các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU). Người chưa tiêm vắc-xin hoặc đang mắc Covid-19 vẫn có thể đi đến nước này.



Tuy nhiên, hiện tại, các bệnh viện của Thụy Điển vẫn đối mặt với sức ép lớn do Covid-19. Các chuyên gia y tế nước này tỏ sự lo ngại khi vẫn còn hơn 2.000 trường hợp mắc Covid-19 cần được điều trị. Việc dừng xét nghiệm miễn phí từ ngày 9-2 khiến quá trình xác định số ca dương tính gặp khó khăn.



Giáo sư Fredrik Elgh thuộc trường Đại học Umea là người chỉ trích việc chính phủ dỡ bỏ phong tỏa. Ông nói với hãng tin Reuters: "Chúng ta nên kiên nhẫn hơn, chờ thêm một vài tuần nữa. Chúng ta có đủ tiền để xét nghiệm. Dịch bệnh vẫn là mối nguy lớn với xã hội".



Cơ quan Y tế Thụy Điển cho rằng việc xét nghiệm quy mô lớn rất tốn kém so với lợi ích mang lại. Nước này đã bỏ ra khoảng 55 triệu USD mỗi tuần cho việc xét nghiệm tính từ đầu năm 2022.



Tính đến nay, Thụy Điển đã ghi nhận hơn 16.300 ca tử vong do Covid-19. Tỉ lệ tử vong trên dân số cao hơn so với các nước Bắc Âu nhưng thấp hơn nhiều nước tại châu Âu.



Tiến sĩ Anthony Fauci, quan chức hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, hôm 9-2 cho biết Mỹ đang đạt được nhiều tiến bộ trong việc chấm dứt đại dịch COVID-19 "toàn diện".



Với làn sóng biến thể Omicron hiện đang suy yếu, nhiều người đều đã được tiêm chủng hoặc từng mắc Covid-19, và điều đó sẽ cung cấp đủ khả năng bảo vệ để đại dịch chuyển sang giai đoạn bệnh đặc hữu. Ông Fauci cho biết: "Không có cách nào để tiêu diệt loại virus này" nhưng những hạn chế mà đại dịch gây ra có thể sẽ giảm bớt, vào thời điểm có đủ số người được bảo vệ nhờ tiêm chủng hoặc khỏi bệnh.



Ông Fauci gợi ý rằng các hướng dẫn y tế cấp địa phương sẽ được tăng cường. Ông nói: "Khi chúng ta thoát khỏi giai đoạn đại dịch toàn diện, những quyết định (y tế) sẽ được đưa ra ở cấp địa phương nhiều hơn thay vì được quyết định hoặc ủy quyền ở cấp trung ương. Các cá nhân khi đó sẽ có khả năng lựa chọn cách họ đối phó với tình hình mới". Trong khi đó, thống đốc các bang Connecticut, Delaware, New Jersey và Oregon công bố kế hoạch dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang ở các trường học và nơi công cộng.



Theo Huệ Bình (NLĐO)