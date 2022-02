Nhà Trắng dự báo thời điểm Nga "có hành động quân sự lớn" vào Ukraina

Nga có thể sẽ đưa quân vào Ukraina trong vài ngày tới, theo ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden.



Các phương tiện quân sự của Mỹ tại căn cứ dành cho quân đội, được thiết lập tại sân bay Mielec ở Ba Lan, đề phòng cho xung đột Nga-Ukraina. Ảnh: Getty



Phát biểu với CNN hôm 13.2, cố vấn an ninh Sullivan nhắc lại những lo ngại gần đây từ các quan chức chính quyền khác về một cuộc đưa quân vào Ukraina, viện dẫn các hoạt động chuyển quân của Nga trong khu vực. Mặc dù Mátxcơva phủ nhận mọi cáo buộc chuẩn bị tấn công, nhưng ông Sullivan khẳng định rằng “các nguồn tin” và “thông tin tình báo thu thập được” cho thấy một “hành động quân sự lớn” có thể “bắt đầu bất cứ ngày nào”.



“Thời điểm bao gồm cả tuần tới trước khi kết thúc Olympic Bắc Kinh 2022 vào ngày 20.2. Tất nhiên, nó có thể diễn ra sau khi Thế vận hội kết thúc. Hoặc, vẫn có khả năng, chúng tôi tin rằng Nga có thể chọn con đường ngoại giao” - ông Sullivan cho hay.



Trong khi cố vấn an ninh Sullivan thừa nhận một số khả năng đã được đặt ra, song ông khẳng định hành động quân sự là kịch bản tiềm năng lớn hơn do cách Nga “xây dựng lực lượng” trong khu vực, cũng như cách “Nga điều động mọi thứ tại chỗ”.



Ông Sullivan khẳng định có "kế hoạch tích cực" cho một chiến thuật "cờ giả" (false flag: Hoạt động bí mật tiến hành bởi các chính phủ, các tập đoàn, hoặc các tổ chức, được thiết kế để xuất hiện như thể nó được thực hiện bởi các đơn vị khác), mặc dù cố vấn an ninh Nhà Trắng không nêu rõ nguồn hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác cho thông tin này.



Ông Sullivan viện dẫn những lo ngại về việc tăng quân trong những tuần gần đây, cũng như việc “truyền thông Nga” đang làm việc nhằm tạo “cơ sở cho một lý do tiềm tàng để khai chiến bằng cách đưa ra khả năng các cuộc tấn công của lực lượng Ukraina vào” người Nga".



Theo RT, chiến lược của chính quyền Washington đưa ra quá nhiều tuyên bố “tình báo” về một hành động quân sự tiềm tàng của Nga đã bị chính cộng đồng tình báo đặt câu hỏi, khi cuộc thảo luận về xung đột quân sự tiềm tàng với Nga gia tăng trong những tuần gần đây.



Ông Sullivan bảo vệ việc chính quyền công bố "thông tin tình báo thu thập được" hôm 13.2 và tuyên bố rằng thông tin về Nga đã được đưa ra công chúng nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, ông thừa nhận những thông tin tình báo mơ hồ như vậy đã được sử dụng cho một mục đích ngược lại.



“Chúng tôi không đưa ra thông tin tình báo này để bắt đầu một cuộc chiến, điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi đưa ra thông tin tình báo này để ngăn chặn một cuộc chiến" - ông Sullivan nói.

Theo SONG MINH (LĐO)