Nga tiết lộ kết quả điện đàm giữa ông Putin-Biden về Ukraina

Trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov tiết lộ kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin-Biden về Ukraina.



Nga sẵn sàng cấp tị nạn chính trị cho cựu tổng thống Ukraina

Tổng thống Nga Vladimir Putin điện đàm. Ảnh: Sputnik



Phát biểu với các phóng viên trong cuộc họp báo ngay sau khi cuộc điện đàm giữa ông Putin-Biden kết thúc vào tối 12.2, ông Ushakov tiết lộ rằng, các cuộc đàm phán được tổ chức theo yêu cầu của Washington, với lý do Mỹ lo ngại về một cuộc "xâm lược" Ukraina của Nga được cho là sắp xảy ra.



RT dẫn lời ông Ushakov cho biết: “Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng chưa từng có của các quan chức Mỹ về việc Nga được cho là sắp xâm lược Ukraina”.



Ông Putin chỉ trích những nỗ lực của phương Tây nhằm quân sự hóa và “bơm” cho Ukraina đầy đủ vũ khí hiện đại, và những chính sách như vậy khuyến khích Kiev cố gắng giải quyết xung đột ở miền đông đất nước bằng vũ lực một cách hiệu quả.



“Trong bối cảnh các cáo buộc liên quan đến "cuộc xâm lược", các điều kiện đang được tạo ra cho các hành động khiêu khích có thể xảy ra của các lực lượng vũ trang Ukraina” - ông Ushakov thông tin.



Tổng thống Nga đã nói với Tổng thống Mỹ về các chính sách mà chính quyền Ukraina theo đuổi nhằm “phá hoại” các thỏa thuận Minsk, một thỏa thuận đa quốc gia lớn năm 2015 vạch ra lộ trình thoát khỏi cuộc xung đột ở miền đông Ukraina, nơi lực lượng Kiev đối đầu với các nước cộng hòa ly khai Donetsk và Lugansk. Tổng thống Nga nhấn mạnh, các nước phương Tây không gây đủ "áp lực" để Kiev thực hiện thỏa thuận.



Về phần mình, Tổng thống Mỹ đã đề cập đến việc áp dụng các biện pháp trừng phạt tiềm tàng chống Nga về tình hình xung quanh Ukraina. Tuy nhiên, chủ đề trừng phạt không phải là trọng tâm của cuộc đối thoại giữa ông Putin-Biden, và nhìn chung, nó mang tính xây dựng và thiết thực - ông Ushakov lưu ý.



“Ông Joe Biden đã đề cập đến các biện pháp trừng phạt chống Nga có thể xảy ra, điều này được cho là do tình hình căng thẳng xung quanh Ukraina. Tuy nhiên, vấn đề này không phải là trọng tâm của cuộc trò chuyện khá dài với nhà lãnh đạo Nga” - ông Ushakov nói và cho biết thêm rằng, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiếp tục thảo luận trong tương lai.



Nhà Trắng cũng thông tin về cuộc điện đàm, cho hay Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo người đồng cấp Nga rằng, Mỹ và các đồng minh sẽ "đáp trả một cách dứt khoát" nếu Nga xâm lược Ukraina.



Reuters dẫn tuyên bố của Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống Biden nhắc lại, một cuộc xâm lược nữa của Nga vào Ukraina sẽ gây ra đau khổ cho người dân và làm giảm vị thế của Nga".



Theo một quan chức Mỹ, cuộc điện đàm không tạo ra thay đổi cơ bản nào và không rõ liệu Nga sẽ theo đuổi hành động ngoại giao hay quân sự. Trong khi Mỹ chuẩn bị sẵn sàng để can dự vào ngoại giao, thì Washington vẫn "chuẩn bị bình đẳng cho các kịch bản khác" - Nhà Trắng nói thêm.



Trong vài tháng qua, các quan chức và phương tiện truyền thông hàng đầu của phương Tây liên tục cáo buộc Nga đang tìm cách tấn công Ukraina, với cáo buộc "cuộc xâm lược" liên tục được mô tả là “sắp xảy ra”. Tuy nhiên, không có bằng chứng chắc chắn nào để chứng minh cho những tuyên bố như vậy.



Đợt tuyên bố mới nhất được đưa ra trước đó vào ngày 5.2 khi nhiều hãng truyền thông trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho rằng Mátxcơva có thể tấn công Kiev vào ngày 9.2. Mátxcơva luôn bác bỏ các cáo buộc, khẳng định không có kế hoạch tấn công Ukraina hay bất kỳ ai khác.

https://laodong.vn/thoi-su-quoc-te/nga-tiet-lo-ket-qua-dien-dam-giua-ong-putin-biden-ve-ukraina-1013730.ldo



Theo KHÁNH MINH (LĐO)