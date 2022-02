Nga có động thái mới, Ukraine "cầu cứu" Hội đồng Bảo an

Ukraine đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thảo luận về nỗ lực của Nga trong việc công nhận lực lượng ly khai tự xưng ở miền Đông Ukraine.





Theo hãng tin Reuters, trong thư gửi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ), Đại sứ Ukraine Sergiy Kyslytsya cho biết động thái của Hạ viện Nga làm trầm trọng thêm các mối đe dọa đối với toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và an ninh toàn cầu trong lúc Nga liên tục tăng cường quân đội ở biên giới với Ukraine.



Phản ứng trên được đưa ra sau khi Hạ viện Nga kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin công nhận hai vùng ly khai Donetsk và Luhansk tại Ukraine là "quốc gia độc lập và có chủ quyền".



Đại sứ Ukraine Sergiy Kyslytsya. Ảnh: Ukraine UN



Hồi năm 2014, lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn ở các khu vực Donetsk và Luhansk, được gọi chung là Donbass, đã tách khỏi sự kiểm soát của chính phủ Ukraine và tuyên bố độc lập, châm ngòi cuộc xung đột với quân đội Ukraine. Đại sứ Kyslytsya cho biết quyết định này làm suy yếu thỏa thuận Minsk và yêu cầu Hội đồng Bảo an LHQ xem xét trong cuộc họp tại New York trong ngày 17-2.



Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên có kế hoạch thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine và thỏa thuận Minsk từng được thông qua vào năm 2015.



Đến nay, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp hàng chục lần để thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraine kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.



Liên quan đến diễn biến căng thẳng Nga-Ukraine, Mỹ hôm 16-2 cáo buộc số lượng binh sĩ Nga tập trung dọc biên giới Ukraine đã tăng khoảng 7.000 người trong những ngày gần đây bất chấp tuyên bố từ Moscow cho rằng họ đã rút quân.



Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho rằng hành động tăng cường lực lượng này cho thấy khẳng định của Nga về việc rút quân là sai, đồng thời cảnh báo việc Tổng thống Vladimir Putin công khai ngoại giao chỉ là "một chiêu bài".



Quan chức cấp cao này một lần nữa cảnh báo Nga có thể viện cớ giả để tấn công, chẳng hạn tuyên bố về hoạt động quân sự của NATO hoặc cuộc xâm nhập vào lãnh thổ Nga, hay cáo buộc hành động tàn khốc đang xảy ra ở khu vực Donbas. Quan chức này cho rằng sẽ xuất hiện nhiều thông tin sai lệch từ truyền thông Nga trong những ngày tới.



Quan chức cấp cao Mỹ cho hay: "Mọi dấu hiệu chúng tôi có bây giờ là Nga chỉ muốn công khai đề nghị đàm phán và đưa ra tuyên bố về giảm leo thang căng thẳng trong khi lại âm thầm huy động quân. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách ngoại giao trong những ngày tới, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và dứt khoát".

Theo Xuân Mai (NLĐO)